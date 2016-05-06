汇市综述：美元上演绝地反击 澳洲央行降息前景痛扁澳元多头

2011年7月27日，在悉尼拍摄的美元纸币和两枚澳元硬币。 REUTERS/Tim Wimborne

路透北京5月6日（整理 李爽） - 自日本央行上周未放宽货币政策以来，日圆步步登高，直到本周二兑美元刷新18个月高位，涨势才暂歇。然而对于日本当局一再吆喝要入市干预，市场似乎满心怀疑。与此同时，虽然美国ADP和初请失业金数据不尽如人意，但并未挡住美元逆转跌势，因为美联储官员纷纷站出来表态，称6月有加息可能。

本周澳洲央行降息至纪录低位，打压澳元大跌，后来公布的季度报告又下调通胀预估，加大了未来继续降息的可能性，澳元再度承压。此外，全球大宗商品市场疲弱加之中国经济增长堪忧，也拖累澳元。

展望下周，数据面有多国工业生产、CPI和GDP数据公布；此外还有多位央行官员讲话，以及韩国、英国、菲律宾等国召开货币政策会议。政策前景及经济前景或可从中略窥一二。而周五晚上的美国非农数据当属最近的风险事件，可为美联储加息路径及美元走势提供指引。

日本央行上周未扩大宽松举措，创下逾七年来最大周线涨幅后，本周初日圆续写升势，终于在周二刷新18个月高位后涨势暂歇。日本官员再三喊话，称若有必要将采取行动抑制日圆升势，日圆因此削减部分涨幅，但投资者仍然怀疑日本干预能否产生持续性影响。

瑞银财富管理驻新加坡外汇策略师Tan Teck Leng表示，如果美元跌至100日圆，日本当局干预的可能性就会高很多。Tan说，以往日本当局在干预前，官员都会对日本涨势发表较强硬的口头警告。“准备行动和密切关注还不是最终警告。”

**美元逆转跌势**

本周虽然美国公布的ADP就业报告和一周初请失业金算不上亮丽，但美元表现有些任性，在周四升至一周高位，因其他数据表现不俗，且美联储官员纷纷表示，6月有可能加息，从而支撑了美元。

“我们仍相信美元有可能回升，”欧洲财富管理公司Indosuez的外汇与贵金属部门主管Davis Hall说。“不管是6月或是7月，美联储将会有所行动。”

但也有分析师表示，在周五美国发布就业数据前的轧平仓位动作，可能也为美元兑日圆提供了暂时的支撑，但不足以扭转趋势。“没有作多美元/日圆的诱因，”World First汇市策略部门主管Jeremy Cook称。

美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据也显示，美元净空仓水平为三年多来最高。路透调查则显示，长期观点是美元将在未来一年温和上扬，尤其是在其他央行几乎都放宽政策的情况下。

**澳洲央行或再降息 **

澳洲央行周二决定降息至纪录低位1.75%，为一年来首次降息。紧接着周五澳洲央行又公布季度报告，预计2016年基础通胀率仅为1-2%，低于之前预计的2-3%，并预计直到2018年中通胀率仅会温和升至1.5-2.5%之间，促使投资人认为今年再降息25个基点的机率是100%。澳元应声走低，兑美元周五跌破0.74美元，触及两个月低位，本周料下跌2.6%。

“2018年年中之前基础通胀率仍将保持在2-3%的目标区间之下，这一新预期支撑了我们长期以来的观点，即澳洲利率很快还将下调至1.5%，”凯投宏观的首席澳新分析师Paul Dales称。Dales预计再度放松政策的时间在8月份。

全球经济增长乏力、围绕英国脱欧公投的不确定性、美联储的升息疑虑、中国经济疑虑、大宗商品市场疲弱全都支撑避险货币，也不利于澳元。

银行间利率期货行情表明，市场很快全面消化了央行年底前降息至1.5%的预期。路透调查显示，澳元一年后料从目前的0.7465美元小幅下跌至0.73美元，这高于4月调查时预估的0.7225。

路透调查还显示，新西兰元预计也会下跌，但跌幅很小。新西兰元兑美元一个月后料从目前的0.6886美元跌至0.6800，三个月后进一步跌至0.6550，明年4月来到0.65。新西兰央行4月会议放弃降息机会，市场猜测其将在6月放宽政策。 (完)