汇市综述：美元势如破竹向上攻 新兴亚币一片惨跌声

2011年8月2日，图为百元面值的美元纸币。 REUTERS/Yuriko Nakao

整理 王兴亚

路透北京11月25日 - 美元指数在录得20个月最大两周升幅后，本周初段稍事喘息。但随着强劲经济数据出炉，以及美联储会议记录也直指即将加息，美元再度飙升，兑日圆升至八个月高点，兑一篮子货币触及近14年高位。

美国升息前景以及特朗普可能实施贸易保护主义的阴影，令新兴市场货币受到重创。人民币兑美元屡次刷新八年半低点，直逼7.0大关。欧洲则面临一系列政治风险，若意大利12月4日的公投否决修宪，可能会导致总理伦齐下台并令欧元遭受重创。

下周将是数据密集的一周，重要数据包括美国11月非农就业报告、全球主要经济体通胀率和国内生产总值(GDP)数据，以及制造业采购经理人指数(PMI)。鉴于美联储12月升息似乎是板上钉钉，政治层面的消息将盖过数据主导市场。

**美元持续攀高**

自特朗普赢得美国大选以来，美元一路上攻，跟随美债收益率急升的走势。美元指数上周五升至2003年4月以来最高位，并录得2015年3月以来最大两周升幅，因交易员大量押注特朗普政府将增加财政支出，从而推升通胀与利率。本周初段，美元指数徘徊在13年半高位附近，在大涨后稍事歇息。

随后于周三出炉的强劲数据显示，美国经济处于稳步成长的正轨，巩固了对美联储在12月和明年加息的预期。这推动美元继续飙升，兑欧元周四突破多个去年所及高位，唯有2015年3月的高点1.0457还未被征服。银行再次预计，欧元有可能跌至与美元平价。美元兑日圆升至八个月高位，兑一篮子货币触及近14年高点。

美联储公布的11月货币政策会议记录也直指即将加息。根据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch，市场现预计美联储12月升息机率接近100%。部分投资人预期，若经济动能持续，2017年还可能进一步升息。

“我们认为除非下周美国就业数据惨淡，其它都将促使美联储行动。即便就业数据尤其疲弱，影响也可能大打折扣，因过渡性数据会被修正，”纽约梅隆银行高级全球市场策略师Marvin Loh说。

“我们继续预计美元上涨过程中会回调，但尚未出现，因为没有可以让卖盘占上风的真正机会，”巴克莱驻东京首席日本外汇策略师Shin Kadota称，“美元能涨到什么程度，将主要取决于美债收益率还能升多少。”他并表示目前能中止美元升势的因素不多，不过新兴市场的动荡需要关注。

**新兴亚币一片惨淡**

人民币周四大幅收跌创近八年半低点，在岸汇价盘中跌破6.92元，离岸跌破6.96元关口。人民币兑美元中间价周五报6.9168元，较上日跌83点，再创近八年半低点。人民币兑美元即期周五以6.9205元低开后，因有大行现身维稳缩量小升。

其他新兴亚币也是一片惨淡。马币触及近14个月低点，菲律宾披索则跌至2008年11月以来最低。

“强劲的美国宏观数据，特朗普有利经济增长态度令通胀预期激升，以及美联储更为鹰派的立场，将进一步打击新兴亚币。不过从技术角度来说亚币跌势似乎过度了，”丰业银行驻新加坡外汇策略师Qi Gao称。

路透调查显示，过去两周新兴亚币的人气大幅下滑，调查所涵盖九种货币的人气悉数转空，为九个多月以来首次出现这种情形。人民币看跌押注创逾10个月高位，马币空头仓位创13个月高位，坡元看跌押注处于15个月高位，韩元空头仓位处于六个月高位，菲律宾披索人气为2008年全球金融危机以来最差。

**欧洲还会不会飞出黑天鹅？**

未来数月，欧元将面临一系列政治风险，包括一周之后的意大利修宪公投，以及明年法国和德国的大选，这些因素都可能驱动欧元走低。

如果民调预示准确，意大利公投否决修宪，可能会导致总理伦齐下台并令欧元遭受重创。在法国保守派总统竞选提名人初选中，选民抛弃了前总统萨科齐，前总理菲永意外处于领先。本周日的第二轮投票中，菲永将与另一位前总理朱佩对决。

此外，德国总理默克尔已宣布，她将在明年大选中寻求第四个总理任期。这被视为有利于欧元。(完)