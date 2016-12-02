汇市一周综述：美元狂欢势头暂歇 意大利公投会再飞出黑天鹅？

2015年3月9日，图为置于欧元纸币上的一卷美元现钞。 REUTERS/Dado Ruvic

整理 李爽

路透北京12月2日 - 特朗普胜选后美元一路凯歌，但这种狂欢势头本周显得有些后继乏力，虽然良好经济数据令美联储12月加息机率渐增，且新政府财政刺激举措可期，但不敌投资者的了结获利需求，以及欧洲政治面疑虑。在本周五美国非农就业报告出炉前，市场也弥漫谨慎情绪。

周末意大利将举行修宪公投，奥地利举行总统大选，市场风声鹤唳。在接连经历英国公投脱欧和特朗普赢得大选两大黑天鹅事件后，投资者担心再倒下一块多米诺骨牌。欧元兑美元的一周隐含波动率因此已连涨五日，并触及英国脱欧以来最高，表明市场防范欧元近期出现震荡。

展望下周，澳洲央行、加拿大央行、印度央行和欧洲央行会议值得关注，此外还有多位央行官员讲话，可望一窥其利率政策立场以及对经济的看法。经济数据方面，有多项PMI、CPI、贸易收支和GDP数据将公布。

今年全球政坛不断上演意外，在市场消化英国退欧和美国大选结果的同时，周末即将迎来意大利修宪公投和奥地利总统选举大戏。在民粹风越刮越猛之际，这些政治事件令投资者绷紧神经严阵以待。特朗普大选后美元的凌厉涨势本周也就此稍事歇息。

石油输出国组织(OPEC)本周达成2008年以来首份减产协议后油价大涨，提升了通胀预期和美国公债收益率，进而支撑了美元，但在周五非农就业报告出炉前，投资者仍持谨慎立场，再加上美元大涨之后的获利了结压力，打压美元回落。12月的一个重磅事件是美联储政策会议，虽然加息几乎是板上钉钉，但投资者仍关注特朗普任内美联储会出现哪些变化。

**美联储升息前景**

特朗普效应在11月引领美元涨势，美元指数上周一度触及13年半高点102.05。而近期美国公布数据也大多向好，市场因而愈发认为美联储本月稍晚几乎笃定升息，明年还将再有两度升息。

联储官员已经表示，逐步升息计划或需加快，以适应新政府可能推升通胀的经济计划。而随着特朗普团队承诺迅速填补联储职位空缺，并推出可能改写决策者核心经济假设的税收和财政计划，联储或很快发生变化。

美国财长被提名人努钦(Steven Mnuchin)在接受Fox Business专访时指出，新政府的计划可能迅速改变叶伦试图打造的以合议及共识为导向的决策模式。这是努钦被特朗普提名后首次评论，没有给出任何对强势美元感到不安的暗示，让交易商获得了买进美元的新动力。

“努钦对美元涨势保持缄默，我认为美元兑日圆测试115只是时间问题，”瑞穗证券首席汇市策略师Masafumi Yamamoto称。

据路透调查，美元涨势可望持续至来年，因预期特朗普提出的推升通货膨胀的经济政策将迫使美联储更快升息。美元兑日圆短期内料将续升，一年后约报114。未来一年欧元兑美元触及或跌破平价水准的机率接近三分之一。

**意大利公投**

意大利周末公投是欧元市场的焦点。公投有可能否决总理伦齐的宪政改革，而他已经赌上了自己的政治前途，恐将重蹈卡梅伦覆辙，成为再次栽在公投上的欧洲国家领导人。这种结果或造成意大利脆弱的银行业系统出现波动，并被视为欧洲反建制情绪高涨的又一个迹象，也许会削弱投资者对欧元区的信心。

“据称市场已在一定程度上为‘反对’的结果做好准备。不过这或会引发政治不确定性，并推迟财政改革，”三菱东京日联银行驻东京首席汇市分析师Minori Uchida说，“即便已经消化了‘反对’的公投结果，我们也应该为欧元进一步下跌做好准备。”

欧元兑美元隐含波动率已连涨五日，表明市场参与者正在防范欧元近期剧烈动荡的风险。

此外据路透报道，欧洲央行将把购债计划延长至3月份之后，且考虑下周四政策会议后就最终结束资产购买计划发出正式信号。

本周人民币先扬后抑，随着人民币汇率贬值预期加剧，中国央行正努力平衡资本双向流动。继早前要求银行警惕资金以虚假境外投资借道上海自贸区流出后，消息人士透露，央行再发文要求境内企业人民币境外放款业务实行本外币一体化的宏观审慎管理，并要求经办行和放款人做好额度控制。

有交易员认为，此举可能会进一步减少离岸的人民币资金池，一旦离岸人民币流动性有风吹草动，肯定会影响到离岸CNH市场汇率。

路透调查显示，到本月底，人民币兑美元可能在6.90，一年后料走贬至7.14。(完)