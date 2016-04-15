一周综述：货币竞贬明暗交锋 坡元领跌美元翻盘

2010年4月13日，图为新加坡元纸币上的一枚坡元硬币。 REUTERS/Tim Chong

路透台北4月15日（整理 李婷仪） - 20国集团(G20)财经首脑在2月上海会议时发布公报称，各国应避免竞争性货币贬值。一些市场人士将之解读为，这是警告日本不要干预汇市的紧箍咒。本周末G20金融领导人会议再度登场，汇率料是热点议题。

在成长低迷之下，各国央行不论是明着来还是暗里去，都相继敞开流动性闸门。然而，即便全球流动性扩张，但对流动性的需求却依然低迷。各国愈发感觉到，仅靠货币政策不能解决所有问题，需求不会凭空出现。如何创造一个让企业和家庭有信心进行消费的环境，才是当前的课题。

展望下周，欧洲央行及韩国央行将举行政策会议并公布利率决议。美国及欧元区、法、德将迎来4月制造业PMI初值，为第二季产业表现掀开面纱。

**美元谷底翻扬**

油价止稳促进风险偏好改善，市场做空动能暂退，美元趁势从谷底翻扬，周线可望上涨。不过，分析师表示，美元升势可能是技术性的，其总体前景仍同美国放缓升息的前景相关。

“美联储3月会议和几周前美联储主席叶伦的讲话看来符合就算落后于通胀曲线也没关系的政策立场，”道明证券高级汇市策略师Mazen Issa表示。“所以我认为美联储选择谨慎稳妥的做法。预计他们会放任通胀高于目标后才会有升息的紧迫感。”

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特明确表示，他要看到经济增长快速反弹，足以使全年增长达到2%成为可能，且月度就业岗位增长保持在20万个，才会支持6月升息。他并称，还需要更多的迹象显示通胀正在上升，通胀预期没有转差。洛克哈特点明四点愿望，作为美联储官员而言，这是罕见的情况，也凸显了美联储主席叶伦曾表达的担忧，即面对全球性经济疲弱，美国经济复苏是否可以持续下去。

美国本周公布零售销售、PPI及通胀等数据，表现均属疲弱，成为美联储谨慎升息的论证。

**坡元转向零升值路径**

在美元升息节奏趋于谨慎之际，亚币原可迎接冬去春来，但新加坡金管局却意外放宽政策，把坡元名义有效汇率(NEER)区间升值斜率设定为零，让坡元零升值。

“新加坡此举出乎市场意料，所以投资者蜂拥买入美元，”外汇研究公司Global-info Co驻东京主管Kaneo Ogino称。过去，让坡元零升值的作法，都是和经济衰退有关，金管局上一次采取坡元零升值立场，是在2008年10月全球金融危机期间。

新加坡周四这一意外放宽政策的举动，导致坡元创八个月来最大单日跌幅，本周迄今为止兑美元下跌0.7%。

亚太地区许多经济体跟新加坡一样为出口型经济，面对出口疲软、经济增长乏力，同样有货币贬值的压力。新加坡突然放宽政策，可能成为亚币走势转折点，近期升值势头可能暂歇。

周五公布的路透调查显示，韩国央行下周料将维持利率不变，未来几个月将至少降息一次，以解决经济低迷问题。

**日圆“过度”升值走势修正**

日本央行总裁黑田东彦在华盛顿表示，日圆“过度”升值的走势在过去几天得到一定程度的修正。虽然日本是由财务省而非央行确定外汇政策，但黑田的讲话值得关注，因为这是他首次形容日圆涨势“过度”。

路透访问16名分析师的调查显示，半数受访者认为日本央行将在4月27-28日会议进一步放松货币政策。当被问及央行将采取什么措施时，10位分析师称，央行将双管齐下，进一步下调存款利率，同时扩大资产购买规模，最迟将在第三季把存款利率从目前的负0.10%降至负0.30%。

**欧洲央行负利率料见底**

产油国周日将在多哈会议上讨论冻产计划。尽管怀疑其是否足以解决供应过剩问题，许多石油交易高管认为，油价可能已触底且将会回升。

如果成真，这将帮助欧洲央行把通胀率推升至更加正常的水平，并在负利率和大规模刺激政策的作用下加快经济复苏。

路透调查显示，大多数受访者认为，正阻碍欧元区经济的是需求迟滞，而非信贷的可获得性；他们认为欧洲央行不会再进一步调降已是负值的存款利率。(完)