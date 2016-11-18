汇市一周综述：美元步步攀高升至13年半高位 人民币拾级而下逼近7

整理 王洋

路透北京11月18日 - 美元本周继续摧城拔寨，攀升至13年半高位。周四美联储主席叶伦在特朗普当选下一届总统后首次公开讲话，表示美联储可能“相对很快”升息，从而明确发出了12月政策会议上可能加息的信号。

此外，本周出炉的美国零售销售、CPI和房屋开工等经济数据均较为强劲，也强化了市场对美联储12月13-14日政策会议将升息的预期。美元指数本周触及101.32的2003年4月来最高水平。

相比之下，日圆、欧元较为弱势，人民币也承受巨大压力。截至周五人民币中间价已经11连跌，创下近八年半新低，人民币兑美元在岸即期价跌破6.89，离岸更是跌破6.91关口。

展望下周，全球主要央行并没有利率会议。数据方面，欧元区、美国和德国都将公布11月PMI数据，英国、德国还将公布第三季GDP修正值。另外美国10月耐久财和成屋销售数据也值得关注。

**美元强势**

美元本周继续攀升并触及13年半高位，因美国12月升息的确定性增加，且有迹象显示美国经济稳固增长，美债收益率扬升。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周四告诉国会联合经济委员会称，特朗普当选美国总统没有改变美联储“相对很快”升息的计划。叶伦表示，当新政府实施其数以千亿美元计的减税和扩大财政支出计划时，美联储如有必要将对其预估前景做出调整。她还建议新政府要牢记美国正接近全面就业，且通胀可能在上升。

她指出，目前来说所获得的经济数据能为“相对很快”升息提供理据，在没有重大改变的情况下，此后将逐渐升息，目前来看美联储政策落后于经济形势和失去对通胀控制的风险很小。

美国经济数据完全迎合了叶伦对升息的观点。本周数据显示，美国10月新屋开工达到九年高位，当月消费者物价同比涨幅创下六个月来最大，一周初请失业金人数也跌至43年低位。分析师称，这些因素都强化了联储于12月13-14日政策会议上进行今年首次升息的预期 。

强劲的数据推高美债收益率，支撑美元。自美国大选落幕后，美债收益率一直处于上行趋势，外界猜测特朗普政府将采取通货再膨胀政策。10年期美国和德国公债利差扩阔至200个基点，至少为1990年以来的最阔水准，因投资者预计欧洲央行将维持宽松货币政策，以刺激欧元区通胀。

在多重利好带动下，美元指数本周高见101.32，为2003年4月以来最高，本周有望录得约2%的涨幅。美元兑日圆截至周五亚洲午间交易时段累计上涨约3.8%，并一度触及110.78的6月1日以来最高；欧元兑美元本周已累计下跌约2.4%，并创下去年12月3日以来的低位。

**人民币11连跌**

美元指数升到100上方，人民币面临显着压力。截至周五早盘，人民币兑美元在岸即期汇价跌破6.89关口，香港离岸人民币更是跌破6.91续创纪录新低。

美元强势下人民币中间价已经11连跌，续创近八年半新低。交易员称，叶伦讲话暗示美联储将很快加息，激发购汇力道上升，净购汇规模扩大，继续给人民币汇价施压。

近期中国监管层明显放松对市场的直接干预力度，更多是在一些关键的整数关口适度提供美元流动性，抑制人民币汇价下跌速度，而非改变方向。交易员指出，在12月美联储政策会议之前，人民币汇价还会承压，而且当前市场已在反映美联储明年可能多次加息的预期。

不过中国大成基金管理有限公司首席经济学家、中国央行金融研究所前所长姚余栋周四称，美元指数是脆弱的强势，已经差不多要到“顶”了，人民币不会持久贬值。在全球经济增长新平庸状况下，占优货币需要被关注，未来全球配置资产可选择美国、中国、印度这三驾马车。

大型投行瑞银则在最新发布的展望中指出，特朗普上任之后，人民币贬值压力可能还将持续。未来两年人民币将对美元继续贬值，预计2017年底达7.2、2018年底达7.5。 (完)