汇市综述：货币政策似强弩之末 美联储升息势在必行？

整理 李婷仪

路透台北9月2日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)决策者一边暗示他们可能马上调升美国利率，一边权衡对抗下次衰退可能需要的新工具。美联储试图在刺激经济增长和经济或将过热的担忧中取得平衡，因此升息次数料将不多且会间隔较长。

面对低增长、低通胀、以及低利率的环境，各大央行官员不约而同表示，如果各国领导人不进一步采取大胆举措，那么央行通过货币政策提振经济的努力可能止步不前。他们或许期待政府以财政扩张举措来替代渐显无力的货币政策。

展望下周，有多家央行将举行政策会议，包括澳洲央行、欧洲央行，还有韩国、加拿大、瑞典、马来西亚等国央行。杰克森霍尔会议之后，美联储官员极力酝酿美国升息氛围，其他央行有何对策将受关注。

美元在升息讯号变强之下表现良好，兑日圆触及三周高点。杰克森霍尔会议之后的利率期货走势显示，市场当时认为9月升息概率超过30%，12月加息的机率升至逾60%。

不过越接近本周尾声，美元走势越趋于保守。美国ISM制造业指数意外疲弱，且为2月以来首次跌至萎缩区域，数据逆转美元升势，而从美国联邦基金利率期货来看，市场认为美联储在9月升息的概率已降至20%左右。

“仍有一些怀疑论者不太相信美联储今年会再次(对利率)采取行动，”德国商业银行外汇策略师Antje Praefcke说。“过去几个月他们对于开始升息后进入快速加息周期的期望，已经被美联储误导太多次。”

“如果只关注就业与薪资，美联储可能早就已经升息了。他们将试着衡量至最后一刻，以判定金融市场是否能承受升息，”SMBC Nikko Securities资深策略师Makoto Noji表示。美元兑日圆周五亚洲盘回落至103.21日圆，之前高见104.00，为逾一个月高位。美元指数滑落至95.669，但仍高于本周迄今的低点95.479。

**日圆**

日本官员一如既往地对日圆汇率喊话。内阁官房长官菅义伟在路透专访时暗示准备阻止日圆飙涨。菅义伟还维护日本央行备受争议的负利率政策，称这类举措如果帮助改善经济，将使金融机构受益。

就在外界认为日本国内通缩心态顽强、货币政策恐已没招之时，首相顾问滨田宏一抛出日本央行可考虑购买外债以削弱日圆汇率的建议。滨田称，如果美国认为日本对汇市的干预行为是在操纵汇率，则日本央行或可考虑购买外国债券，作为弱化日圆的一个选项。

但央行审议委员布野幸利德却打脸说，目前央行进一步购买资产以及下调负利率方面没有限制，而且汇市干预是财务省职权，央行很难通过购买外国债券来影响汇率。日本央行9月也将举行政策会议，并将全面评估现有刺激计划的效果。

**人民币静待G20会议落幕**

人民币本周走势窄幅盘整，在G20会议结束之前，大行在即期市场守稳6.68元的意图明显。一外资行交易员称，“这两天太明显了，有啥分析的啊，跌不跌破6.7，也得等会议结束了再说，看监管层怎么安排吧。”。由于市场价稳定，人民币汇率指数因为美元指数上涨而升至两周高点。

路透调查显示，人民币未来一年贬值幅度可能要超出之前预期，因亚洲经济成长放缓，而且美国近期升息可能性上升给美元带来提振。预计到明年2月底，人民币兑美元将下滑至6.80，明年此时将进一步跌至6.89，与本周汇价铁板6.68相比下跌逾3%。

路透调查还显示，过去两周对人民币的押注转为7月底以来最为看空。花旗新兴市场研究主管Guillermo Mondino称：“随着经济转弱和美联储可能收紧政策，中国当局可能会设法推高美元/人民币。”

**主要央行下周看点**

下周有澳洲央行及欧洲央行开会，并将公布利率决定。澳洲央行8月降息至纪录低位，而且降息大门依旧敞开。但由于利差交易，澳元作为高收益资产，在降息环境下仍展现出韧性。而欧元区8月通胀率与前月持平，加大欧洲央行的行动压力。不过多数投资者预计第四季之前不会出台进一步政策措施。(完)