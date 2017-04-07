汇市一周综述：美国强硬出手袭击叙利亚 各界翘首等待习特会结果

整理 龚芳

路透台北4月7日 - 市场本周最关注的莫过于美国总统特朗普上任以来，与中国国家主席习近平首度进行的面对面会谈，各界关注特朗普会否利用中美贸易关系，迫使北京采取更多行动牵制朝鲜，而市场面对贸易战可能爆发的担忧则如坐针毡。

在“习特会”登场前的避险情绪及地缘政治疑虑压制下，美元周初波动不大；但美国于周四晚间突然对叙利亚发动导弹袭击的消息传出后，市场避险气氛高涨，美元周五在亚洲盘应声下挫至110.40日圆，周内跌幅逼近1%。市场同时静待美国月度就业报告出炉，以期一窥美联储加息速度的端倪。路透调查预估美国3月就业岗位增长18万个，2月为增长23.5万个。

美国官员表示，美国向叙利亚政府军目标发射了50枚战斧巡航导弹，以回应叙利亚政府军使用化武导致许多平民死亡。在叙利亚六年内战期间，特朗普此次采取最强硬的直接做法，引发有关与俄罗斯和伊朗对抗的疑虑。

就在美国及早实施财政刺激措施的可能性下降之际，美联储会议记录表明该行今年或缩减其庞大的资产负债表，在风险偏好降温下，美元进一步承压。另一边厢的欧洲央行总裁德拉吉则认为，没有必要改变该行既定的宽松政策路线。在紧缩预期被泼冷水下，欧元一路被掼压至三周低点1.0629美元。

美国财政部将于下周五(4月14日)发布《主要贸易伙伴外汇政策》半年度报告，美方发布的汇率操纵国名单为众所瞩目。韩国、巴西及加拿大央行下周将公布利率决议，中国及欧美各国亦将陆续发布3月消费者物价指数(CPI)等数据。

**美联储今年或将缩表**

周三出炉的美联储3月货币政策会议记录显示，多数官员认为只要经济数据保持强劲，即应于今年稍晚开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。

虽然这将是收紧政策的举措，但一些分析师认为，这可能影响其他的政策杠杆，并放缓升息步伐，且缩表时间点快于市场所预期。美元闻讯跌离三周高点，而美股则由升转跌。

“如果经济表现仍和预期一致，多数与会者预计将继续逐渐上调联邦基金利率，并认为今年晚些时候改变委员会的再投资政策是合适的，”会议记录显示。

决策官员普遍倾向逐渐减少或停止对美国公债和抵押贷款支持证券的投资。

“美联储12月货币政策会议是最有可能开始缩表的日期。”Capital Economics首席美国分析师Paul Ashworth表示。澳新银行经济分析师Felicity Emmett则怀疑，全球经济能否应付这样大的变化，“相比被回避的资产负债表问题，时不时的升息25个基点就是小打小闹。”

美联储3月开会决议将指标利率目标区间上调至0.75-1%，为三个月内二度升息，并暗示今年将再升息两次。美联储下次将于5月2-3日召开决策会议，投资者当前预计6月会议将再次升息。

**欧洲央行坚持宽松道路**

尽管德国要求缩减刺激方案的呼声越来越高，欧洲央行总裁德拉吉和首席经济学家普雷特仍表明，由于还不确定欧元区经济已经恢复元气，该行将在一段时间内坚持其政策路径，其中包括购债和利率维持在纪录低位。这等同驳斥了市场认为欧洲央行或许考虑在结束购债之前上调利率的猜测。欧元应声下滑，兑美元触及三周低位1.0629美元。

德拉吉表示，“在对我们的政策立场--利率、资产购买和前瞻性指引--进行修改之前，我们仍需建立起足够的信心，相信通胀的确将在中期内达到我们的目标，甚至在减少货币政策支持的情况下也能保持住”。

“德拉吉说的很清楚，他不会对前瞻预期做任何改变，政策仍需要在较长时间内维持宽松状态，而且更为乐观的前景有赖于这种宽松的立场，”德国商业银行驻法兰克福外汇策略师Esther Reichelt称。

**习特会登场，市场屏息等待**

特朗普上周发布推文称，他和习近平的会面将是“极为艰巨的”，美国企业必须做好其他替代选项的准备。他和习近平会谈及一些严肃的议题，并誓言要终结他国盗窃美国繁荣的情况。他也曾指责中国为提振出口而操纵人民币汇率。

“翘首以盼的中美峰会，也可能会有‘火药味’，两个超级大国的贸易关系前途未卜， ”FX broker UFX.com董事总经理Dennis de Jong说。“市场希望这是一次稳定和具建设性的会谈。”

投资者对有关中美贸易关系，以及约束朝鲜武器发展问题的讨论感到不安。各方担心会晤可能很快谈僵。“中国国家主席是睿智的政治家，而美国总统是国际舞台上的一个新手，”Empire Executions总裁Peter Costa称。

**汇率操纵国标签**

外汇政策专家称，特朗普看来不太可能在刚与习近平会晤几天后，就在下周正式宣布中国为汇率操纵国，因此特朗普在竞选时作出的口头承诺难以兑现。美国财政部须彻底改变有关汇率操纵的定义，才能勉强在4月14日发布的报告中为中国贴上这一标签。

“美方将中国列为汇率操纵国的可能性变得越来越小，”前美国财政部官员Matthew Goodman说。(完)