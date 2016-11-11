一周综述：特朗普冲击波扫去美元看衰阴霾 人民币黯然失守6.8

整理 李婷仪

路透台北11月11日 - 特朗普当选美国总统，全球市场在戏剧性V形反转之后，回归理性冷静，衡量特朗普的政策走向。投资者选择聚焦于关键政策主张，包括大举减税、提高基础设施和国防支出，以及放松银行业管制等，解读特朗普上任后或将推出财政刺激，推升通胀预期。因此，“再通胀交易”成为大选后的主要基调。

市场也再度聚焦美联储12月会议，开票当天的震撼弹虽一度削弱升息预期，但市况恢复平静之后，联邦基金利率期货走势目前暗示美联储12月升息的机率逾75%。虽然特朗普对美联储主席叶伦颇有微词，但最新兴起一种看法是，两人在支持实行“高压经济”以提振就业和薪资方面可能意外形成同盟。

展望下周，中国、美国、欧元区将公布工业数据；日本、德国、欧元区公布GDP；英国、美国、加拿大将有CPI报告。多位美联储官员也将各自出席经济活动，密切关注其演讲内容。

**特朗普冲击波**

全球本周都见识到“特朗普大惊奇”这出戏码。亚洲市场率先带头下杀后，欧洲市场也跟着恐慌，但随着特朗普胜选演说释出的理性，市场迅速反转，反弹速度令一些市场观察人士摸不着头脑，冷静下来的投资者选择聚焦特朗普的关键政策主张，以及12月美联储升息可能性。

特朗普竞选政见包括减税、限制移民和增加基础建设支出，被解读为或将推出财政刺激，推升通胀预期。公债收益率对此反应最为敏感，30年期美债收益率本周上升38个基点，为2009年1月来最大单周升幅，10年期公债也创下2013年6月来单周最大升幅。

投资者押注全球通胀将上升，“再通胀交易”成为大选后主要基调。美元跟随美债收益率扶摇直上，周三大跌的惨状已成过眼云烟，美元指数触及10月25日以来最高点99.081。

投资者押注，欧洲和亚洲将会不同程度地复制美国的财政刺激，从而放大通胀效应。M&G Investments分析师甚至开始讨论特朗普的胜出是否引发了“全球撙节的终结”。野村建议买入美元兑欧元、日圆及加元，因预计到来的通胀冲击会迫使美联储在明年以快于当前预期的速度加息。Templeton Global Macro的首席投资官Michael Hasenstab也持类似看法。市场预测美国通胀率将上升，美国公债收益率也会攀升，而日圆和欧元将贬值，一些新兴市场币种将会升值。

**特朗普和叶伦或意外地合拍？**

金融市场在选后不到几小时，就舍弃了之前认为特朗普入主白宫美元恐将看衰的逻辑。如今兴起的看法是，特朗普与叶伦可能意外形成同盟。特朗普或许将如他所言不让叶伦续任，但在她任期届满前，在支持实行“高压经济”以提振就业和薪资增长方面，新政府与美联储有相同诉求，至少短期内是如此。

其他人则认为，共和党保住参众两院优势，令国会更有可能再次推出前总统布什2005年的本土投资法案。当年该法案带来约3,000亿美元资金流入，并推升美元。目前对于该法案将对美元带来多大影响尚有争论，特别是像苹果和微软等企业已暗示，手中多数现金已是美元。不过此话题自夏季以来仍不时在汇市冒头。

**人民币跌破6.8，墨西哥披索续探底**

其他货币兑美元的较长期前景仍然不明朗。墨西哥披索持续探底，回到周三暴跌所及的纪录低点附近。人民币兑美元周五早盘大跌，一度跌破6.82元关口，与中间价再创近六年半新低；离岸人民币开盘后一度触及6.85再刷新低。市场仍偏购汇但尚无恐慌情绪。

“最近(美元)还是往上走的方向，今天破了6.8，可能年内到6.85或者稍微再上一点。”一中资行交易员说。

亦有中资行交易员表示，市场接受特朗普当选的速度挺快的，隔夜美元大幅反弹，而人民币波动还是不成熟，大家又要开始捂住美元了。

路透调查显示，过去两周多数新兴亚币的人气依然看跌，而且不太可能很快回升。人民币空仓可能下降，但与两周前创下的近10个月高点相去不远。韩元兑美元的空仓押注则创下五个半月高位，因资金外流，且围绕总统朴槿惠的政治危机加深。

**印度治贪腐从汇市出招**

印度周二突然宣布500和1,000卢比面额的纸钞当日午夜立即退出流通，周四开始起用新版500和2,000卢比面值的纸钞，旧钞在限定时间内可存至银行和邮局。这一令人诧异的举动旨在令游离于经济体系之外的数以十亿美元计现金进入主流经济，以此打击猖獗的腐败和假币犯罪。(完)