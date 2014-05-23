一周综述：投资人找到买入美元理由 欧元仍受制于降息预期

路透台北5月23日（整理 李婷仪） - 本周主要央行公布的最新会议纪录动见观瞻，欲抓住决策者的思维，必需细细解读个中奥义。

步入后半周之际，美国及中国公布乐观经济数据，风险偏好改善推动美国公债收益率上扬，并支撑美元。美元兑日圆有望创4月以来首次周线上扬。

而对区域投资人而言，一个会分散注意力的事件是泰国政治危机，泰国军方周四通过不流血政变取得政权。同时，乌克兰周日总统选举可能削弱投资者的风险胃纳。而欧盟议会的最终选举结果也牵制了欧元。

展望下周，仍然是许多决策官员频繁发表讲话的一周。此外，市场已益发预期欧洲央行会在6月有所行动，情势发展值得密切关注。

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**投资人找到买入美元的理由**

美元本周初深受美债收益率下滑的压力。经济数据好坏参见，以及美联储(FED)给出大致温和的展望，打压美债收益率，进而抑制美元多头。周一时，达拉斯联储总裁费希尔和旧金山联储总裁威廉姆斯加深了该温和的立场。

向来对货币政策持强硬看法的费希尔表示，美联储宽松政策有正面意义，温和派的威廉姆斯则承认美国房市有疲弱之处。威廉姆斯表示，他相信美联储在2015年下半年前不应升息，预计此后利率将缓步调升。

反观日本央行，本周宣布维持货币政策不变，且自信一年后可实现通胀目标。总裁黑田东彦并未暗示近期可能进一步放松货币政策。在此背景之下，日圆趁势攀升。日圆兑美元和兑欧元一度涨至三个半月高点。

但其后公布的美联储4月会议记录显示，缩减刺激措施的计划保持完整，尽管部分委员称目前尚难确认是否美国经济已恢复到持续高于趋势的成长。这项会议记录促使美元兑日圆在六个交易日内首度上涨，而美元兑欧元则连升第二日。

“总的来说，会议记录确认的主题是美联储将继续缩减购债。这意味着美联储将在明年升息，对美元有利，”Oanda高级汇市策略师Alfonso Esparza表示。

此外，汇丰5月中国PMI初值显示制造业活动情况改善，提振风险意愿并打压对避险货币日圆的需求。日圆兑美元小幅下滑，并脱离三个半月高位。日圆/美元在100.80附近的涨势遭遇更大阻力。“美元暂时躲过跌落100日圆，”三井住友银行分析师Satoshi Okagawa称。

美国楼市数据也为美元传来佳音。4月成屋销售上扬，市场房屋供给触及近两年高位。数据公布后，美债收益率及美元全线上升，投资者找到买入美元的理由。

**欧元受制于降息预期**

欧元则继续受到欧洲央行降息预期心理的压力。路透独家报导，欧洲央行计划6月降息并推出针对性措施。其中包括调降央行所有利率。“自欧洲央行上次会议后，对其将在6月进一步放宽政策的预期升温，”Tempus Consulting市场部董事John Doyle表示，“欧洲选举也是造成欧元走软的一个因素。”在本周稍晚进行的欧洲议会选举上，反撙节措施、对欧洲统一持怀疑态度的党派料将获得更多选票。

欧元区PMI数据则给欧元带来一些利好。整体而言，欧元区的经济复苏似乎正在获得动能。路透本周访问分析师的调查报告显示，预计欧洲央行下个月将调降主要利率，并将存款利率降至负值，以阻止通胀率进一步下滑。

**印度卢比与泰铢**

印度卢比上周受印度人民党及其联盟在大选中的表现推动，录得八个月来最大单周涨幅。根据路透独家报导，在资金涌入印度之际，印度央行未雨绸缪，增加外汇储备并起草一份计划，防止印度卢比出现像去年那种让决策者和投资者胆战心惊的溃败走势。

泰国军方宣布戒严时，部分分析师尚认为此有助于尽早结束近期危机。而周四晚间军方政变之后，泰铢兑美元应声走跌。

路透对新兴亚币仓位的最新调查结果显示，近几周印度卢比多头仓位达到逾两年来最高水准。泰铢的空仓规模创三个月来最大。此外，对人民币的偏空人气略有增加，因市场担忧中国经济增长势头的放缓速度可能甚于此前预期。(完)

(审校 屈桂娟)

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