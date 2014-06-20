汇市综述：美元摆脱低位 英美货币政策背离助力英镑上冲

图为美元、瑞郎、英镑和欧元现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

路透北京6月20日（整理 艾茂林） - 本周巴西世界杯赛场如火如荼，精彩纷呈；外汇市场也迎来期盼已久的重头戏—美联储政策决议。联储会后声明因基调温和令美元下挫，但其后在乐观美国经济数据扶助下美元收复部分失地，未来行情仍将唯经济数据马首是瞻。

一边厢美联储暗示坚守近零利率，另一边厢英国央行会议记录字里行间流露出今年底前加息的可能。两国政策前景背离之势，协助英镑冲上五年半高点，强劲的英国经济数据也送来一臂之力。升息前景辅以亮丽数据，英镑后市涨势可期。

下周数位美联储官员将就经济和货币政策发表讲话，英国央行发布半年金融稳定性报告，总裁卡尼还将召开新闻发布会。而汇丰中国制造业PMI初值、美国和英国GDP等重量级数据，都将在下周陆续出炉，敬请关注。

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**美元下探后小步回升**

外汇市场本周上演重头戏--美联储政策会议，会后声明立场温和，下调今年成长预估，并确认“长期利率将低于央行之前预估”的主题。美元闻声急速下跌，美元指数旋即回吐美联储会议前的全部涨幅。

美元周五亚洲时段依然承压，但勉力扳回部分失地。正面的美国经济数据缓和了此前美联储意外温和政策前景造成的冲击。

数据进一步表明，美国经济经历第一季的低迷后，正走在复苏道路上。美元指数因此从一个月低点80.147升至80.256。不过，本周迄今仍下跌0.25%，为两个月来最大降幅。

尽管近期浮现物价上扬的迹象，美联储周三看来对通胀前景仍感到安心，投资人此后即出脱美元。部份人对美联储可能较预期更早开始升息的预期因而破灭，一度压低美债收益率。

但周四数据显示上周初请失业金人数减少，且6月大西洋沿岸中部地区制造业活动加速，又推动美债收益率反转上扬。

“债市似乎重新考虑周三FOMC会后的反应，收益率扳回部份跌势，连带有助于美元持稳，”法国巴黎银行分析师在客户报告中指出。

“我们认为美债收益率仍倾向于从目前水准上行，如果数据没有再次恶化，假以时日可能显示升息风险提高。”

**欧元周线有望上扬**

欧元兑美元涨0.1%，报1.3619，周四在美联储公布政策展望后，欧元创下两周高点1.3644。

美联储的温和展望中和了此前欧洲央行给欧元带来的冲击。欧元兑美元本周有望录得0.6%的涨幅。

”欧元看来受到良好支撑。欧央行放松了政策，不过这并没有改变欧元区目前经常帐和贸易均录得盈余的事实，这将会支撑欧元。其余的就要看经济数据和美国的表现了。“瑞穗证券资深市场分析师Sho Aoyama说道。

**英镑冲高**

英镑周四扩大涨幅，升至1.70美元上方的五年半高位，因英国央行与美联储货币政策前景背离，提振英镑表现。

美联储周三暗示，通胀上升将不会促使美联储很快升息，而投资者正在消化英国将在今年底前升息的可能性。英国央行货币政策委员会委员麦卡弗蒂称，未来几个月的经济数据对央行何时升息将有关键影响。

周五亚洲盘英镑兑美元接近隔夜触及的五年半高位1.7064美元。之前数据显示，英国6月工业订单创下六个月最快增速。这一强劲数据突显出，英国央行升息时间可能会比美联储早很多，在一定程度上支撑英镑上涨。

两年期英债/美债收益率差走宽，吸引更多投资买入英镑。

**商品货币**

在美联储政策声明后，大宗商品货币兑美元表现尤佳，新西兰元兑美元一度上涨近1%至六周高点0.8736美元，新西兰元贸易加权指数升至纪录高点81.30。

澳元和新西兰元周五脱离近期高位，因投资者了结获利，不过这本周仍有望录得温和增幅。

澳洲联邦银行(CBA)策略师Joseph Capurso表示，澳元可能测试该顶部，这要看周一公布的汇丰中国采购经理人指数(PMI)初值而定。

Capurso称他看多澳元，因为6月资金强势流入新兴市场。“未来一个月，澳元将最终突破年内高点0.9461美元，”他说。短线阻力位在0.9432美元，然后是0.9461。(完)

(审校 屈桂娟)

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