汇市一周综述：朝鲜紧张局势升温 法国选情捉摸不定

整理 王兴亚

路透北京4月14日 - 全球地缘政治紧张局势主导了本周外汇市场走势。上周对叙利亚进行导弹打击后，美国派出航母打击群开赴朝鲜半岛附近海域，并向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放“炸弹之母”。加上总统特朗普的美元“太强”言论，美元全线下跌。

法国大选情势出现新转折，极左派政治老将梅朗雄异军突起。领先的四名候选人都有机会在4月23日首轮选举中夺得前两名。大选笼罩更多疑云，不可捉摸的选情令金融市场感到不安。

美国财政部即将公布主要贸易伙伴国汇率情况半年度报告，特朗普改口表示不会把中国列为汇率操控国。

展望下周，地缘政治风险仍将是焦点，朝鲜局势何去何从备受关注。数据方面，中国将公布经济增长、工业生产和零售销售等重要数据，欧美主要国家将公布采购经理人指数(PMI)。

**朝鲜紧张局势升温**

美国纽约联储总裁杜德利有关缩表不会明显推迟升息周期的言论，支撑美元本周开局延续升势并触及三周高点。但地缘政治紧张局势升级，令美元逆转走势。在美国上周因叙利亚使用化学武器而对其进行导弹打击后，对朝鲜采取某种军事行动的可能性也上升。

朝鲜国家媒体警告称，若美国显露任何侵略意图，将对其进行核打击；而美国已派出特朗普称之为“无敌舰队”的卡尔文森航母打击群开赴朝鲜半岛附近海域。特朗普还在推特上表示，朝鲜在“自找麻烦”，不管有没有中国政府的帮助，美国都要“解决这个问题”。

地缘政治紧张气氛弥漫制约了风险偏好，令避险货币日圆受到青睐，日圆兑美元、欧元和英镑触及五个月高位。特朗普在接受华尔街日报专访时表示，美元“太强了”，他乐见美联储将利率维持在低位。这一席话打压美元全线下挫。

美国军方周四称，向伊斯兰国在阿富汗东部的隧道网络投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹。这是迄今美军在战事中使用过的威力最大的非核爆装置。

“我认为‘炸弹之母’是为了让朝鲜看看美国的军事实力，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino称，“但我们今天可能不会看到市场大幅波动，我想短线投资者已经做空美元，现在大家在等待下一个触发因素。”

周六将是朝鲜“国父”、金正恩祖父金日成诞辰105周年纪念日，平壤将举行阅兵仪式以为纪念。朝鲜常于重要的纪念日进行核试或飞弹试射。

**法国选情捉摸不定**

法国大选情势出现新转折，极左派政治老将梅朗雄异军突起，由于在候选人辩论中表现出色，他的民调支持率急速攀升，从原本的遥遥落后转为杀进前四强。

长期以来让投资者不安的是在选举中领跑的法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞，而梅朗雄的崛起令金融市场倍感忧虑。

民意调查显示，法国4,570万选民中，约有三分之一可能放弃投票，就连那些打算投票的选民中，有约三分之一的人还没决定要选谁。目前领先的四名候选人都有机会在4月23日首轮选举中夺得前两名，进入5月7日的第二轮决胜投票。

**特朗普改口不给中国贴汇率操纵标签**

特朗普接受华尔街日报采访时表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国。这与他的竞选承诺截然相反。美国财政部发言人证实，财政部在周五公布的主要贸易伙伴国汇率情况半年度报告中，将不会把中国列为汇率操控国。

调研公司North Square Blue Oak驻北京分析师Jonas Short称，如果特朗普的支持率下降，他可能很容易就回到更为敌对的立场。特朗普在竞选造势期间，就是部分靠抨击中国鼓动起民众对他的支持。

“平静表面下暗流涌动，鉴于特朗普政府不可预测的开局情况，很难预见10月份会发生什么，”Short称。下半年的汇率报告将在六个月后出炉。(完)