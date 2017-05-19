汇市一周综述：华府政治风波发酵 美元遭殃

整理 侯雪苹/白云

路透北京5月19日 - 本周汇市对美元而言，可谓多事之周，颇为不顺。美国政治风波一波未平一波又起，围绕总统特朗普的危机愈演愈烈，使得市场质疑特朗普的后续政策能否顺利推出。特朗普周四则强烈反击，称“通俄门”调查是美国史上“最大政治迫害”，会对“国家造成可怕伤害”。

与此同时，本周出炉的美国经济数据好坏参半。纽约联储5月制造业指数降至负值，美国4月房屋建造数据意外下滑，再加上接连不断的政治风波，美联储6月升息预期因此降温，美元很是受伤。好在稍晚出炉的初请失业金等数据表现靓丽，为美元提供喘息之机。不过，市场关注焦点仍集中在美国政治风波上，美元可能继续受到压制。

展望下周，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在周三(5月24日)公布5月政策会议记录，有望提供美国利率路径方面的线索。加拿大央行也将在同日公布利率决定。石油输出国组织(OPEC)及其他主要产油国周四(5月25日)将在维也纳召开会议，决定是否延长减产协议，商品货币料将受到影响。

特朗普最近麻烦缠身，在将FBI局长科米解职、“通俄门”持续发酵之际，又爆出“泄密门”，美国政坛围绕特朗普的风波愈演愈烈，甚至出现弹劾特朗普的呼声。

外界担忧美国政治风波可能延迟特朗普经济刺激计划的实施 ，使得美元遭受打击。美元指数周三挫跌至六个月低点97.333，本周周线下滑近1.5%，有可能创出2016年7月以来的最大周线跌幅。周五亚洲时段0540GMT时，报97.81。

美元兑日圆周四曾跌至三周低点110.24日圆。本周至今下跌了约1.7%，料创出一个月来最大周线跌幅。

分析师称，政局动荡可能暂时继续压制美元走势。“风波并未结束...因此任何相关的重大消息都将影响市场，”三井住友银行全球市场驻新加坡资深分析师Satoshi Okagawa表示。

无独有偶，巴西也爆发政治危机，该国总统特梅尔身陷贿赂丑闻，被要求辞职。受此影响，巴西货币雷亚尔兑美元周四重贬8%，创1999年政府宣布让本币贬值以来的最大单日百分比跌幅。周五亚洲时段雷亚尔对此前跌势展开整理，0541GMT时报3.3685。

**美联储6月升息预期降温**

本周出炉的部分美国经济数据表现不佳，纽约联储5月制造业指数自去年10月以来首度降至负值，4月房屋建造数据意外下滑。加上接连不断的政治风波，美联储6月升息的预期降温。联邦基金利率期货周三走势显示，6月升息的机率骤降至约60%，而上周的机率曾接近90%左右。

不过，美国上周初请失业金人数意外下降，4月PPI强劲反弹，表明劳动力市场趋紧且通胀上升，则支持美联储在6月升息。“就业形势为将近30年来最好，这应会告诉美联储官员，已不再需要额外的货币政策刺激。预计他们在6月会议上将再升息一码，”三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey)说。

**英镑攻克重要关口**

英镑继上周几度上攻1.30美元未果后，本周继续坚持不懈，渴望拿下该关口。本周伊始，在投机客削减英镑空仓利好的推动下，英镑再闯该关口。

“空头弃守是主要推动力，空军投降了，”法国兴业银行驻伦敦外汇策略主管Kit Juckes表示。

此后英镑略显乏力，但并未放弃，最终强于预期的英国零售销售数据助了一臂之力，让英镑得偿所愿，在周四拿下该关口。英国4月零售销售较前月增加2.3%，超过分析师预估的增长1.0%，缓解对今年英国经济前景的担忧。

欧元也表现不错，在利好经济数据助力下，周二一度升越1.10美元，此后则稳守该水位。法国总统大选尘埃落地，对欧元区的政治风险担忧退去，关注焦点回到欧洲央行的货币政策前景上。

“鉴于欧洲央行或在6月份会议上讨论未来政策调整的可能性，欧元多仓现在有受到青睐之势，”三井住友银行的外汇交易部门负责人Shinsuke Sato称。

亚币方面，据最新的路透调查显示，与两周前相比，投资者增持了部分亚洲货币的多仓，因美国政治风波打压美元。调查还显示，人民币多仓规模较两周前略有增加，达到2015年7月以来最高水平，台币多仓达到2011年2月以来最高 。(完)