《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(6月27日-7月1日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：今年完全能实现预定发展目标，人民币不存在长期贬值基础--总理

中国总理李克强在天津召开的达沃斯会议上指出，中国经济整体平稳、稳中有进，保持在合理区间，今年完全能够实现经济发展主要目标；而经济基本面决定了人民币不存在长期贬值基础，中国有能力保持人民币汇在合理均衡水平上的基本稳定。

--达沃斯论坛：资本市场短期波动难以避免，但要防止井喷或断崖式变化--总理

国务院总理李克强表示，像中国经济一样，中国的资本市场在某些领域发生短期波动，这是难以避免的，但是我们要防止出现“井喷式”或“断崖式”的变化。

--中国央行：多目标货币政策未来会动态调整，人民币汇率将更灵活--行长

中国央行行长周小川表示，中国央行采取的货币政策多目标制，与中国处于经济转轨中的国情是分不开的；会密切关注国际上关于中国货币政策的讨论，并将根据今后的情况动态调整，以不断适应改革和发展阶段的需求。

--中国央行：统筹运用各类货币政策工具，保持银行体系流动性合理充裕

中国央行发布中国金融稳定报告（2016）称，保持货币政策的连续性和稳定性，统筹运用公开市场操作、利率、准备金率、再贷款等各类货币政策工具，保持银行体系流动性合理充裕；引导金融机构广义信贷合理增长，营造中性适度的货币金融环境。

--中国经济：深化铁路投融资、价格等改革，放宽市场准入--国务院

国务院常务会议表示，深化铁路投融资、价格等改革，提高中央资金对中西部铁路建设投入比重；培育多元投资主体，放宽市场准入，鼓励支持地方政府和广泛吸引包括民间投资、外资等在内的社会资本参与铁路投资建设。

--中国财政：后期全国财政收入形势不乐观，实现全年预算目标需较大努力--财长

中国财政部长楼继伟表示，经济下行压力仍然较大，从目前情况看，后期全国财政收入形势不容乐观，实现全年预算目标需要付出较大努力；要发挥好积极财政政策的作用，地方政府禁止各种变相、违规举债和担保行为，所有政府债务都要分类纳入预算。

--达沃斯专访：中国杠杆率不会引发金融危机，需防日本前车之鉴--货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员黄益平对路透表示，并不认同中国目前杠杆率高可能发生金融危机的观点。他更担心另一种情形，资金持续投入但经济增长却越来越慢，日本遗失的20年就是前车之鉴。

--全球投资：中国人行去年资产缩水12%，仍为全球最大主权资产持有者

国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)报告显示，尽管中国人民银行(PBOC)2015年资产价值缩水12%，但仍是全球最大主权资产持有者，账下有3.4万亿(兆)美元资产。

--中国经济：全年经济增长6.6%左右，下半年仍需政策托底--社科院

中国社科院发布报告称，下半年中国经济增长仍有下行压力，三四季度仍需要政策托底，以充分兼顾供给侧改革和经济平稳运行的双重目标。中国经济全年预计增长6.6%左右，高于6.5%的底线增长目标。

--中国数据：5月工业利润同比增速小幅回落，但仍延续增势--国家统计局

中国国家统计局公布，5月份，规模以上工业企业实现利润总额5,372.2亿元人民币，同比增长3.7%，增速比4月份回落0.5个百分点。但工业企业效益继续呈现积极变化，延续了今年以来的增长态势。

--《综述》中国6月PMI数据两降一升，从业人数齐降昭显就业压力陡增

中国正面临经济下行压力不减而就业压力陡增的现实困境，这从周五公布的三个6月采购经理指数（PMI）数据中可见一斑：两个制造业PMI呈现连续下滑之势，仅非制造业PMI在连续两个月小幅回落后明显回升。

--达沃斯论坛：中国今年计划去煤炭及钢铁产能2.8亿吨、4,500万吨—发改委主任

国家发改委主任徐绍史称，中国眼前最紧迫的任务是去产能，今年计划去掉煤炭产能2.8亿吨，涉及需要安置人员70万人，去钢铁产能4,500万吨， 涉及安置职工18万，尽管任务艰巨，但有信心今年能完成。

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【金融】

--中国金融：中国央行否认将开始恢复银行利率管制的媒体报导

中国央行否认有关“中国开始恢复银行利率管制”、“重新为存贷款利率浮动幅度设限”的报导，称有关报导歪曲事实，误导舆论；央行并称，相关报导主要针对5月末北京地区市场利率定价自律机制就银行存贷款定价进行的自主协商，此举旨在维护市场的公平竞争秩序，防止非理性定价，并非央行恢复利率管制。

--中国金融：财政部拟将增值税免征范围扩至买断回购和所有金融债利息--消息

中国财政部日前补充细化金融机构同业业务增值税政策。据两位消息人士透露，财政部税政司加急发函，拟将包括买断式买入返售金融商品以及持有金融债券等所取得的利息收入纳入免征增值税范围；其中前者为首次明确，后者则表明所有金融债券持有利息均免税。

--亚洲金融：亚投行将启动纳新工作，2017年初有望实现扩容--行长

亚洲基础设施投资银行(亚投行)首届理事会年会周六在北京举行。该行行长金立群表示，本届年会后，现有57个正式成员的亚投行将启动纳新工作；新成员接纳截止日期为2016年9月30日，2017年初有望实现扩容。

--中港个股：农业银行称正积极筹备参与不良资产证券化试点

按资产计中国第三大银行--农业银行公告称，该行正积极筹备参与不良资产证券化试点的相关工作。

--《焦点》中资保险公司甘愿火中取栗以求巨大回报

数年来中国大型保险公司的狂飙，一部分是由在风险投资品上的大举投资所引发，然而一旦经济放缓引发严重债务违约，则这些投资将给其资产负债表留下规模达数十亿美元的巨大窟窿。==========================================================================

【固定收益】

--《分析》逆回购担主力助资金安度季末考验，中国货币政策稳健基调未改

为纾缓二季末资金面压力，中国央行公开市场本周延续净投放步伐，在央行呵护下，流动性基本安度MPA（宏观审慎评估）引致的时点性考验；而在季末及英国公投退欧两因素叠加影响下，央行仍坚持以逆回购担纲调控主力，表明中国货币政策稳健基调未改。

--《焦点》投资中国公司债机会近在眼前但外资踌躇不前，主因在评级

中国已对外资开放公司债市场，但数以十亿美元计的潜在流入资金却在踌躇不前，因为他们谨慎看待国内信贷评级机构给出的评级。

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【外汇】

--中国央行：无意通过汇率贬值提升贸易竞争力，人民币不存在长期贬值基础

中国央行称，中国无意通过人民币汇率贬值提升贸易竞争力，中国经济的基本面决定了人民币不存在长期贬值的基础。

--中国外汇：央行重申个人购汇政策无变化，未对境内居民个人项下开放境外投资

中国央行网站援引外汇管理局上海市分局称，近日有媒体报导称外汇局上海市分局“叫停个人投资购汇”，相关报导不实；目前个人购汇政策没有任何变化，尚未对境内居民个人向下开放境外投资。

--达沃斯论坛：人民币对一篮子货币在方向上将比对美元更加动荡--IMF副总裁

国际货币基金组织（IMF）副总裁朱民表示，去年开始人民币汇率就不是跟美元挂钩，而是跟一篮子货币挂钩，而对一篮子货币在方向上会更加动荡。

--《人民币综述》英国脱欧冲击波渐消散，人民币资产仍为“避风港”

英国退欧在全球资本市场引发滔天巨浪，惹避险资金推升美元，人民币兑美元即期与中间价均创五年半新低。随后退欧“冲击波”渐消散，人民币汇价顺势反弹，受到的负面冲击明显小于其他国家，人民币资产魅力不减。

--达沃斯论坛：过度解读人民币兑美元贬值是不合适的--中国央行货币政策委员

中国央行货币政策委员会委员黄益平在达沃斯论坛上表示，中国央行已经明确了汇率机制，强调人民币相对一篮子货币稳定，尽管市场习惯看人民币兑美元汇率，但过度解读人民币兑美元贬值是不合适的。

--中国外汇：首季外债规模降幅放缓且结构优化，未来外债规模趋稳

中国一季度外债总规模较去年底下降3.65%，为连续第三个季度下降，但降幅明显放缓，外债期限结构亦进一步优化。未来随着全口径跨境融资宏观审慎管理政策的落地实施，外债规模预计将趋于平稳。

--中国外汇：一季度经常帐户顺差393亿美元，资本和金融项目逆差2亿美元--外管局

国家外汇管理局公布正式数据显示，一季度中国经常帐户顺差393亿美元，资本和金融账户逆差2亿美元。外管局并公布，中国3月末对外金融资产62,246亿美元，对外负债46,095亿美元，净头寸为16,150亿美元，较去年末增加185亿美元。==========================================================================

【证券/行业】

--《路透新闻人物》脱欧引发市场波动，复星寻求更多英国和欧洲投资机会--董事长

中国最大综合性民营企业--复星国际董事长郭广昌表示，英国脱欧超出绝大部分人预期，复星在英国的一半项目都做了对冲，所受影响相对中性。复星将脱欧造成的市场大幅波动当成一种机会，并会寻求更多英国和欧洲投资机遇。

--中港个股：万科大股东华润称与宝能系不构成一致行动人，对罢免提案有异议

万科两大股东华润和宝能系均回应称，双方之间不构成一致行动人；华润并通过官方微信表示，对于此前有关罢免所有万科董、监事的提案有异议，会从有利于公司发展角度，考虑未来董事会、监事会的改组。

--中国证券：外资在境内开展私募基金业务，需在境内设立机构--证监会

中国证监会新闻发言人张晓军表示，外资机构在境内开展私募证券基金管理业务，需在境内设立机构，在境内非公开募集资金，投资境内资本市场，为境内合格投资者提供资产管理服务，不涉及跨境资本流动。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比回升至一年高点

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比继续回升， 并创一年新高。美联储加息预期淡化，英国脱离欧盟已确定，A股市场处于短期利空出尽阶段，不少基金经理 增仓股票。

--《独家新闻》瑞士信贷计划提高在中国合资证券公司中的持股--消息

据三名熟悉情况的消息人士称，瑞士信贷银行计划提高在其中国证券合资公司中的持股，至持股比例上限49%，成为中国四年前放松相关投资规则以来第一家享用该政策的外资银行。

--中国个股：宝钢集团与武钢集团筹划战略重组

中国最大钢铁公司之一--中国宝山钢铁股份有限公司及武汉钢铁股份有限公司分别公告称，宝钢集团与武汉钢铁（集团）公司正在筹划战略重组事宜；因该事项可能涉及公司的重大资产重组，公司股票自6月27日起停牌。

--《焦点》中国房企资产出表催生准REITs丰收年，权益类产品仍待产

众所期待的房地产投资信托基金（REITs）在中国推进缓慢，不过随着房地产开发商近阶段资产出表需求的上升，国内准REITs产品逐年增加，业内预期今年将是一个“丰收年”。

--中国个股：美国对中兴通讯出口禁令的缓期执行延长至8月30日

美国商务部称，对中国中兴通讯出口禁令的缓期执行时间延长至8月30日。智能手机生产商中兴通讯因涉嫌违反对伊朗的制裁，美国政府3月对其实施严苛的出口禁令。(完)