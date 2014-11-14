一周综述：日圆兑美元触及七年低点 关注安倍政策动向

图为在首尔拍摄的日元（左）、美元和人民币现钞。 REUTERS/Truth Leem

整理 王洋

路透北京11月14日 - 美元本周势头依然稳健。虽然上周五公布的美国非农就业数据不及预期，美元周初一度受到拖累，但随后很快摆脱负面影响稳步抬升。相比之下，在日本央行出台进一步刺激计划的影响下，日圆继续下滑。有消息称首相安倍晋三计划推迟消费税上调计划并提前举行选举，虽未获得正式确认，但都对日圆构成打压，日圆兑美元徘徊在七年低点附近。

另外，英镑兑美元本周也触及14个月低点，因英国央行发布的通胀报告称通胀率或跌穿1%，会以更慢的步伐收紧货币政策，这令投资者将升息时点的预期推迟至明年年底。

展望下周，日本央行将举行政策会议，美联储和英国央行将公布最新一次政策会议的记录。数据面则较为清淡，可关注欧元区主要国家的11月PMI数据，以及美国10月CPI、PPI和几项房市数据。

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本周美元兑日圆保持强势，一度触及七年高位116.11，投资者继续关注日本首相安倍晋三是否会提前选举并推迟上调消费税。

安倍表示，将观察周一出炉的第三季国内生产总值(GDP)数据表现，再决定是否按计划在2015年10月加税至10%。4月上调消费税举措已给日本经济带来巨大冲击，若下次上调消费税的计划推迟，将受到许多分析师的欢迎，他们认为这有利于经济增长。

**英镑/美元触及14个月低点 **

英国央行周三公布的通胀报告显示，该国通胀率在未来六个月可能跌破1%。这默许了市场认为的英央行直到明年很晚才会升息的观点。英央行表示，自8月公布经济预估后，市场已将首次升息时间预估从2015年第一季推后至明年10月。

央行预测，如果利率按市场的预期上调，则通胀率两年后仍可能略低于2%目标。央行并表示：“当央行开始升息的时候，升息步伐预计是逐渐的，利率在一段时间内可能保持在历史平均水平以下，”重申了对利率的一贯立场。

受此影响，英镑兑美元一度触及去年9月来最低1.5782美元。

**瑞郎逼近央行设定的汇价上限**

一个需关注是否会遭干预的货币为瑞郎。欧元兑瑞郎目前在两年低点1.2018瑞郎附近，距离瑞士央行三年前公布的汇率上限1.20瑞郎不远。

市场人士表示，影响欧元/瑞郎交投的因素是11月30日针对瑞士央行黄金储备的公投，若该公投获得通过，则将严重限制瑞士央行干预的灵活度。而近期民意调查结果显示，该公投不太可能会过关。

**澳洲央行官员称不排除干预汇市**

另一个有可能被干预的货币是澳元。澳洲央行助理总裁肯特周四重申，通过干预压低澳元汇率仍是选项，但他并未暗示澳央行在考虑实施干预。

在被问及央行是否已排除干预可能时，肯特指出，澳洲央行总裁史蒂文斯过去曾表明，干预是一个选项，完全排除汇市干预是不明智的。澳洲央行一直表示，展开汇市干预的门槛很高，近年来央行一直没有在汇市采取任何行动。(完)

(审校 屈桂娟)

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