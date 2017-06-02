汇市一周综述：美元受升息预期支撑 但政治麻烦拖后腿

整理 李春喜

路透北京6月2日 - 本周全球汇市颇为热闹，表现较为抢眼的是美元、人民币和英镑。

上周五美国上修了第一季GDP数据，给市场带来惊喜，证明首季经济放缓程度没有那么严重。这一利好消息提振美元。此外，随着美联储6月13-14日政策会议的临近，市场几乎笃定美联储将会升息，该预期一直支撑美元向上。

不过特朗普政府政治麻烦不断，“通俄门”调查等事件对美元构成拖累。目前市场焦点集中在周五晚间的美国非农就业数据，以寻找美联储本月会议升息的线索。

人民币兑美元近日强劲反弹，打破了四个多月以来的横盘走势。分析人士指出，人民币此番强势拉升，一来是对美元下跌部分的补涨，打破“非对称贬值”；二来引导汇率靠近中间价，增强中间价的指导意义。但对人民币后市方向仍保持谨慎态度。

本周英镑走势震荡，民调结果显示首相特雷莎·梅执掌的保守党支持率一路领先，有望在下周四的大选中获胜，甚至赢得绝对多数席位。但工党的支持率也节节攀升，加大了选举的悬念。

下周有一大波PMI数据公布，还有澳洲、日本和欧元区GDP、中国CPI和PPI、澳洲及欧洲央行利率决定。下周四英国大选投票、美国FBI前局长科米将就俄罗斯干预美国大选的调查作证，料给汇市走势带来风险。

**升息预期支撑美元**

本周美元大体保持上涨势头。

上周五美国上修了第一季GDP数据，证明首季经济放缓程度没有原先认为的那么严重，给美元带来提振。之后达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗、旧金山联储总裁威廉姆斯以及极具影响力的美联储理事鲍威尔均发表讲话，支持继续升息。

鲍威尔表示美国经济 “健康”，在采取危机时期推出的刺激举措近10年后，联储应继续朝着更加正常的政策逐步迈进。另外他在接受CNBC采访时预计今年总共会升息三次，包括3月已经实施的升息。

周四晚间根据CME GROUP的FEDWATCH工具，联邦基金利率期货走势暗示交易商预计美联储在6月13-14日政策会议上加息的机率高达约96%。这一强劲预期是美元本周屹立不倒的支撑力。

但特朗普政府运转不顺畅，打压了美元走势。联邦调查局和多个国会委员会正对俄罗斯干预去年美国总统大选以及可能同特朗普竞选团队共谋展开独立调查。FBI前局长科米下周四将就俄罗斯或曾干预美国大选的调查向参议院委员会作证，该事件料是影响美元走势的一个风险因素。

周四晚间美国公布的ADP民间就业数据不错，令人对周五的非农就业数据抱有良好预期，如果数据表现强劲，将增加美联储升息理由。

路透最新公布的调查显示，未来一年美元预计仅会小幅升值，因特朗普政府的政治压力增大，令人担心实施大规模减税的计划受到耽搁，因此可能影响美元走势。

荷兰合作银行汇市策略师Jane Foley表示：“外界担心特朗普将必须耗费许多精力应付丑闻，因此无法分身推动诸多改革。那意味着美国政府达成3%增长目标的预期，还有一大段路要走。”

**人民币强势补涨**

本周人民币兑美元连续强势拉升，打破了连续四个多月来的横盘走势，周三收盘创逾六个半月高点，周四一度升破6.79元关口。人民币年内迄今累计上涨了近2%，其中半数涨幅都是过去一个月创下的。

分析人士称，人民币此番强势拉升，一来是对美元下跌部分的补涨，打破“非对称贬值”；二来引导汇率靠近中间价，增强中间价指导意义。

华侨银行经济学家谢栋铭表示，此前人民币一直呈现“非对称贬值”，即美元走强时人民币贬值，但美元走弱时人民币却很难升值。此次中间价模型调整也是为了打破这一怪圈，缓解美元走弱时人民币中间价相对升值不够的状况。

有中资银行交易员指出，此番人民币被强势拉升，也与中间价机制调整有关，“中间价模型加入逆周期因子是为了引导市场预期，但前提是必须让中间价起作用才有意义；不然一直调中间价，市场价跟中间价没关系，就失去意义了。”

市场人士对人民币汇率未来走势有较大分歧。有交易员认为，在央行强势引导下，人民币已开启新趋势，将逐步走升；亦有人认为在美元加息周期下，人民币未来贬值压力依然较大。

根据路透本周对逾50名外汇分析师的调查，人民币兑美元六个月后料贬至7.00，12个月后料走贬至7.05。(完)