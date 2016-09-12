外汇交易中心人民币汇率指数上周均下跌 CFETS指数再探94关口

路透上海9月12日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(9日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.52%至94.04，较2014年底则仍下跌5.96%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数分别为94.56和94.83，较前周分别下跌0.69%和下跌0.28%，较2014年底则分别下跌5.44%和下跌5.17%。

上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

上周人民币兑美元即期基本持平，而美元指数上周下跌0.53%，因市场依旧猜测美联储年内将再度加息，美元指数上周探底94.47后展开反弹，最终跌幅明显收窄，而人民币因为客盘逢低购汇需求不减，汇价冲高回落最终微升1个点；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌7.12%，而美元指数则累计上涨5.61%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

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