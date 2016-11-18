中国金融市场一周走势回顾

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为路透中文新闻为您整理的11月14日-18日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周跌1.11%，创年内最大周跌幅。在特朗普上台的刺激下，美元指数连升十日，稳站在历史高点附近；而美联储主席耶伦最新讲话偏鹰派，继续提振美元指数，人民币顺势连连下跌。而监管层减少直接干预“放任”人民币急速大幅贬值，也较为少见。随着美指高企，未来短暂回调的风险在加剧；然而在美联储加息周期之下，人民币贬值压力仍将持续。
公开市场操作:
--受例行缴税和人民币大幅贬值冲击，中国银行间市场流动性当周再度收紧，央行公开市场则从期限和量两方面灵活搭配，适时转为大额净投放。业内人士认为，央行操作仍重在维持资金平稳，但回购利率居高不下且适逢年底时点，表明资金紧势或持续，市场情绪仍脆弱。
他们并称，美联储加息预期下人民币汇率持续贬值，加上国内通胀预期以及抑泡沫防风险提上日程，央行难以更加宽松；未来流动性调节仍会主要依赖公开市场和MLF（中期借贷便利），货币姿态将维持稳健中性。
债市:
--中国银行间债市当周现券颓势依旧，美债收益率持续反弹，而国内政策面边际趋紧的忧虑也有所抬头，在五年利率互换（IRS）连续跳涨的带动下，现券收益率亦升势不止，自10月下旬起10年国债已累计上行近30个基点（bp），尽管短期存在技术性反弹需要，但有效支撑仍待确认；而基本面和政策面均暂看不到有利因素，债市短期内料仍难有起色，收益率还有震荡走高空间。
票据:
--受资金面收紧影响，中国票据市场转贴利率当周明显上升，一年期国有及股份制银行承兑电票最新成交在2.85%左右，惟成交量偏淡。流动性持紧导致小行收票乏力，大行维持低量操作，短期来看转贴利率上行概率偏大。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC当周微跌，结束此前连五周涨势。面对3,200点整数关口，市场情绪日趋谨慎。本周黑色系大宗商品价格大幅调整，对煤炭、有色等周期股影响较大。短期可有效带动人气的热点较少，市场热点转换不畅令大盘裹足不前，大盘短线仍需震荡蓄势。(完)
(整理 侯向明/边竞/张晓翀/孙琦子; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。