一周焦点：美国经济稳步复苏迹象料升温 关注欧洲央行会议

路透伦敦9月28日 - 在大西洋的一侧，决策者在试图重新注入流动性，但在另一边，决策层则准备撤走刺激举措。本周投资者或许可以更清楚地了解个中缘由。

欧洲央行周四将明确说明其最新计划，以期带动欧元区摆脱通缩威胁。欧元区9月消费者调和物价指数(HICP)将于周二公布。

美国周五公布的非农就业报告或将确认，快步复苏的美国经济已达到美国联邦储备委员会(美联储，FED)最终可以终止大规模购债计划的程度。

美国和欧元区经济形势对比变得愈发鲜明，加剧了欧洲央行和欧洲领导人重振经济的压力。

欧洲各国政府不愿增加公共支出，美国财长杰克卢上周即明白显露出华府对此感到失望。

欧元区陷入通缩和经济更加迟滞的风险，加重了中国经济放缓和中东冲突疑虑对全球经济的拖累。中国当局正试着抑制放贷。

欧洲央行在9月会议上意外降息，并试图让银行取得廉价贷款以提振放款之后，周四将发布透过购买重新包装的贷款来解除企业信贷困难的计划细节。

Jefferies驻伦敦经济分析师Marchel Alexandrovich表示，投资者希望得知购买资产担保证券(ABS)和担保债券计划的规模。这可以让他们能够评估欧洲央行可能开始购买政府债券的时间点；买进政府债券是功能强大得多但备受争议的刺激形式。

分析师对于计划规模的预估区间很大，Alexandrovich表示，规模如果更大，那么欧洲央行暂时不买政府债券的时间可能会更长。

路透本月报导，ABS和担保债券购买计划的初步规模预料最高为5,000亿欧元(6,400亿美元)。

欧洲央行总裁德拉吉曾表示，央行希望让其资产负债表重回2012年初的水平，或者大约是3万亿(兆)欧元左右，目前为2万亿欧元。

周二公布的消费者物价数据料将凸显出欧元区濒临通缩的程度有多近。欧元区9月通胀料降至按年成长0.3%，为约五年来最低水平。

野村分析师认为“有明显迹象显示，欧元区决策者已越来越难以掌控通胀预期。”

**薪资难题**

在美国，决策者的挑战截然不同，焦点在利率何时会从约六年来的近零水平开始上调。

美国今年的经济成长率看来料有约2%或2.5%，而美联储则是有意在10月结束其购债计划。

周五的非农就业报告料将显示雇主在9月新增21.9万个就业岗位，高于8月逊于预估的增加14.2万个。

“美联储传达出的讯息是‘观察数据’，这也就是下周数据将受到瞩目的原因，而其引人注意的程度可能比最近几个月都要高很多，”道明证券美国分析师Gennadiy Goldberg说。

和就业数据一样，消费者支出、制造业和贸易数据也可能表明，美国经济复苏正在稳步推进。

尽管如此，就业增长的同时薪资却并未有太多表现，这一点美联储主席叶伦也曾提到，而且有可能因此推迟首次加息的时间。

高盛表示，通过对数据的细致分析发现，薪资日渐成为一项可靠的指标，可以反映经济中究竟有多少闲置产能。

通过留意美国、欧元区、英国和日本第二季薪资增长相对于通胀的滞后情况，高盛预测这些央行并不急于将利率自纪录低点上调，而美国要到明年第三季才会这样做。

预计英国央行的升息时间早于美国，周二若公布2013年和今年头两季经济成长数据有所上修，将会强化英国经济几乎已全速启动的看法。

但和美联储一样，英国央行考虑的重点在于薪资和劳动力成本增长疲弱，并曾经暗示首次加息可能要等到2015年春季。

“虽然近期的GDP增长预估可能会小幅上修，但我们怀疑这样的上修是否会对财政和货币政策前景产生重大影响，”咨询公司Capital Economics的分析师在客户报告中这样写道。(完)

(编译 李爽/戴素萍/李婷仪/郑茵 审校 龚芳)

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