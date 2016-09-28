瑞士第八次位居经济竞争力榜首 新加坡和美国紧随其后--WEF

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透苏黎世9月28日 - 世界经济论坛(WEF)周三公布的年度排名显示，瑞士经济竞争力再次高居榜首，即便政治紧张升级和不确定性使全球经济增长愈发疲弱。
WEF称，无与伦比的创新力、先进的商业环境以及全球最高效的劳动力帮助瑞士连续第八次位居第一。
在2016-2017年排名前10的国家和地区里没有新面孔，不过彼此之间排名有一些变化。
新加坡和美国分别位居第二和第三。荷兰赶超德国，位居第四；瑞典排名第六，英国超越日本、香港和芬兰排在第七。
WEF的排名是基于体制、基础设施、医疗和教育、市场规模以及宏观经济环境等10多个指标做出的。
中国排名28，在金砖国家中仍位居前列；印度排名上升最大，前进了16位排名39。
WEF警告称，贸易壁垒增加给全球的增长和创新能力带来风险。
该报告还称，量化宽松和其他货币措施在推动发达经济体的长期增长方面证明有些力不从心。
尤其在那些竞争力排名较低的国家，货币政策干预所取得的效果没有竞争力更强的国家有效。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
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