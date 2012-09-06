瑞士获评最具竞争力经济体 中国排名下滑

世界经济论坛(WEF)年度调查报告中称，瑞士连续第四年被评为全球最具竞争力经济体，美国排名第七。中国由去年的第26位下滑至第29位，金砖五国中有四个国家的排名下滑，只有巴西的名次比去年攀升五位，排在第48位。