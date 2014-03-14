美国新股：新浪微博申请在美国上市，计划筹资5亿美元

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透旧金山3月14日 - 即时讯息服务商新浪微博周五向美国证券监管机构提交首次公开发行(IPO)申请，计划筹资5亿美元。目前中国公司纷纷涌入美国上市，以期利用近期美国市场估值大幅飙升的良机。
新浪微博的母公司新浪 已聘请高盛和瑞士信贷负责此次美国IPO的承销工作。新浪表示，此举将提升公司品牌认知度，并有助于留住人才。
此次IPO的拟议筹资目标为5亿美元，只是为了计算上市登记费用粗略估计的一个数值。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha