新浪微博确定在美国纳斯达克IPO

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月1日 -据美国证监会网站，中国门户网站--新浪(SINA.O)拟拆分上市的即时讯息服务商--微博周一更新其招股书文件，公司已确定登陆纳斯达克市场，股票代码为“WB”。
本次招股书更新仍未敲定新浪微博的首次公开发行（IPO）发行价区间，以及上市时间。
3月15日，新浪微博递交了赴美上市的F-1文件，拟最高募集5亿美元。主承销商为高盛(GS.N)和瑞信CSGN.VX，另外还有摩根士丹利(MS.N)、华兴资本、派杰。
通过广告、游戏相关服务及其他渠道，微博从2012年下半年开始为新浪创造营收。目前，微博营收主要来自于客户广告和在其平台上展开的营销活动。新浪微博去年总营收为1.883亿美元，净亏损为3,810万美元。
新浪和阿里巴巴集团IPO-ALIB.N两者共持有微博接近97%的股份，而新浪高管团队持有剩余股份。其中新浪集团持1.4亿股，占比77.6%；阿里巴巴持3,489万股,占比19.3%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。