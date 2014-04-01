新浪微博确定在美国纳斯达克IPO

路透上海4月1日 -据美国证监会网站，中国门户网站--新浪(SINA.O)拟拆分上市的即时讯息服务商--微博周一更新其招股书文件，公司已确定登陆纳斯达克市场，股票代码为“WB”。

本次招股书更新仍未敲定新浪微博的首次公开发行（IPO）发行价区间，以及上市时间。

3月15日，新浪微博递交了赴美上市的F-1文件，拟最高募集5亿美元。主承销商为高盛(GS.N)和瑞信CSGN.VX，另外还有摩根士丹利(MS.N)、华兴资本、派杰。

通过广告、游戏相关服务及其他渠道，微博从2012年下半年开始为新浪创造营收。目前，微博营收主要来自于客户广告和在其平台上展开的营销活动。新浪微博去年总营收为1.883亿美元，净亏损为3,810万美元。

新浪和阿里巴巴集团IPO-ALIB.N两者共持有微博接近97%的股份，而新浪高管团队持有剩余股份。其中新浪集团持1.4亿股，占比77.6%；阿里巴巴持3,489万股,占比19.3%。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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