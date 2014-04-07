微博IPO定价为17-19美元 市值约为39亿美元

路透4月4日 - 中国门户网站新浪(SINA.O)旗下的信息服务企业微博(WeiboCorp)IPO-WB.O表示，预计首次公开发行(IPO)中发行的2,000万单位美国存托凭证(ADR)每单位ADR定价为17-19美元，公司估值将约为39亿美元。

此次IPO定价料将处于预估价格区间的高端，融资约3.80亿美元。

新浪持有微博约78%的股权，在微博上市后，新浪股权比重将降至约57%。

微博计划将其普通股以"WB."的代码在Nasdaq市场上市。

2013年微博的广告和营销收入增长近三倍，至1.4842亿美元。

2013年总营收从6,590万美元增至1.883亿美元，净亏损从1.025亿美元缩窄至3,810万美元。

高盛(亚洲)和瑞信担任微博IPO的主承销商。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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