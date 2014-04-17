微博登陆Nasdaq 首日挂牌飙升19%

2014年4月17日，微博董事长曹国伟（右四）庆祝该公司登陆Nasdaq，在纽约时报广场庆祝上市。 REUTERS/Andrew Kelly

路透旧金山4月17日 - 中国门户网站新浪旗下的信息服务企业--微博(WB.O)周四在美国市场首日交易中飙升19%，市场对于中国政府的审查制度将伤及该国互联网行业发展、以及对科技股估值过高的担忧都被抛在一边。

投资者仔细审视这宗数年来规模最大的中国互联网企业上市案，希望借此判断备受关注的电子商务巨头阿里巴巴集团首次公开发行(IPO)的需求情况。

微博此前将招股价定在17-19美元目标区间的低端，并将招股规模缩减16%至1,680万单位美国存托股份(ADS)，原为2,000万单位。

微博股价在午后交易中触及24.48美元的盘中高位，令公司价值短暂达到约47亿美元。该股最终收报20.24美元，上涨3.24美元。

这样的大涨表现令一些投资者措手不及，因为众所周知微博对于中国难以预测的审查制度变动十分敏感，而且中国国内来自腾讯(0700.HK)等同业的竞争激烈，鹿死谁手还未可知。

以接近周四高点的24美元计算，微博的交易价格约为2013年营收的26倍，高于Facebook(FB.O)的19倍和中国互联网搜索企业百度(BIDU.O)的约2倍，但不及推特(Twitter)的40倍。

微博挂牌首日的强劲表现提振其他中国互联网公司股票。其母公司新浪(SINA.O)升逾6%，视频网站优酷土豆YOKU.N涨3%，社交网络人人网(RENN.N)亦升3%。

**与推特的比较**

微博经常被人拿来和推特比较，但市值仍只是后者的一小部分。根据周四收盘价，推特的市值约为260亿美元。

本次微博IPO由高盛和瑞士信贷担任主承销商，发股所得资金很大一部分将交给母公司。互联网门户网站新浪是微博的控股股东，IPO之后其持股比例从77.6%降至56.9%。

去年以5.858亿美元购得微博18%股权的阿里巴巴将把持股比例提高至32%，并任命一位董事进入董事会。

微博按中文意思解读就是”微小的博客“，由于中国禁止使用推特，因此微博以极快的速度增长，但有证据表明，其用户增长速度已有放缓，因中国政府压制对共产党的批评声音。

同时其亦面临日益白热化的国内竞争。曾经使用微博等网页工具的人们，现在纷纷使用信息类应用程序，比如腾讯的微信。

与微博不同，微信允许用户在私密的朋友圈中交流。2012年9月底时微信全球每月活跃用户有1.21亿名，而短短一年后就增加到了2.72亿。

不过微信本身也无法免于遭到政府审查。上个月，当局关闭了数十个广受欢迎的公众帐号，包括读者众多的专栏作家和调查记者罗昌平的帐号。

“人们担心会有一些竞争，对微博的忠诚度在未来可能受到挑战，但我认为微博仍是一个社交平台，人们仍然每天在使用这个平台，”JGCapital的Henry Guo说。

“我预计审查和监控行为会继续。但就微博的生存来看，我看不到任何风险。”

微博的上市可能为其同业铺平道路。阿里巴巴预计最早下周提交在美IPO文件，筹资规模最高达150亿美元。这将是Facebook(FB.O)于2012年上市筹资160亿美元以来，最大规模的互联网公司IPO。

今年前三个月美国IPO规模超过180亿美元，创10多年来最大。其中科技公司占到约40亿美元，去年同期则为10亿美元。

但投资者可能会有所斟酌，因为股票估值过高，特别是科技和生物技术类公司。Nasdaq指数.IXIC自3月6日高位已下滑约6.5%，上周更是录得两年半来最大单日跌幅。

“这没有1999年那会儿那么糟糕...，这些都是存在真实销售和营收的真实公司，”Destination财富管理公司的Michael Yoshikami说。“不过，尽管可能没那么坏，但也肯定不是一个估值决定市场的环境。”(完)

(编译 徐文焰/郑茵/侯向明； 审校 龚芳/张荻/徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。