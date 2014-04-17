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中国财经 | 2014年 4月 17日 星期四 11:17 BJT

微博IPO每单位ADS定价为17美元--承销商

路透4月16日 - 一名承销商对路透表示，中国门户网站新浪(SINA.O)旗下的信息服务企业微博(WeiboCorp)在美国首次公开发行(IPO)的定价为每单位美国存托股份(ADS)17美元，处于预估定价区间底端，对微博的估值为34.6亿美元。

微博此次IPO售出1,680万单位ADS，筹资2.856亿美元。

微博此前预计每单位ADR定价为17-19美元。

微博料将于周四在Nasdaq市场挂牌交易，代码为“WB”。

高盛(亚洲)和瑞信担任微博IPO的主承销商。(完)

(编译 杜明霞；审校 屈桂娟)

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