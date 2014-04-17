微博IPO每单位ADS定价为17美元--承销商

路透4月16日 - 一名承销商对路透表示，中国门户网站新浪(SINA.O)旗下的信息服务企业微博(WeiboCorp)在美国首次公开发行(IPO)的定价为每单位美国存托股份(ADS)17美元，处于预估定价区间底端，对微博的估值为34.6亿美元。