微博IPO每单位ADS定价为17美元--承销商

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透4月16日 - 一名承销商对路透表示，中国门户网站新浪(SINA.O)旗下的信息服务企业微博(WeiboCorp)在美国首次公开发行(IPO)的定价为每单位美国存托股份(ADS)17美元，处于预估定价区间底端，对微博的估值为34.6亿美元。
微博此次IPO售出1,680万单位ADS，筹资2.856亿美元。
微博此前预计每单位ADR定价为17-19美元。
微博料将于周四在Nasdaq市场挂牌交易，代码为“WB”。
高盛(亚洲)和瑞信担任微博IPO的主承销商。(完)
(编译 杜明霞；审校 屈桂娟)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透北京4月27日 - 消息人士称，中国领先的打车软件公司--滴滴出行将在新一轮筹资中筹得最多60亿美元，对其估值超过500亿美元。投资人包括软银集团。