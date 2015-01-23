《阳歌专栏》腾讯推出微信朋友圈广告

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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**腾讯推出微信朋友圈广告**

一句话：腾讯推出微信朋友圈广告服务，大型广告商有望为该公司提供全新的主要收入来源。

腾讯(0700.HK)加大努力推进微信商业化，有消息称该公司推出了微信朋友圈广告服务。该公司将在微信朋友圈植入广告，此举存在令众多微信用户疏远的风险。

朋友圈是微信最具特点的一项功能，微信用户可在朋友圈分享自己的想法、照片、有意思的视频和文章的链接，是微信与WhatsApp等全球竞争对手与众不同的功能之一。

根据最新报导，腾讯刚刚推出朋友圈广告服务，引入了基于浏览量和广告获得量的成本结构。报导称，微信朋友圈广告在较小城市的价格是40元/CPM（每千人成本），在北京、上海这样的大城市为140元/CPM。广告有效期为7天，每48小时推送一次。大型广告公司投放门槛为500万元。

报导还提供了一些微信使用情况的最新数据。目前全球范围的微信注册用户已有11.2亿，其中活跃用户达到4.4亿，占注册用户总数的比例超过三分之一。其中有四分之三的活跃用户查看朋友圈动态，表明该功能很受欢迎。

再来看看腾讯针对微型商业化的这一战略举动以及此举的成功机率。看看微博的经历或许很有帮助，因为后者也在其搜索功能中试水广告以寻求盈利。两年前，阿里巴巴(BABA.N)入股微博，此后不久在微博投放电商广告的用户一度蜂拥而至。

但随着用户的减少，微博的广告数量急速下降，这一新的收入来源受到重击。最终的结果是，微博的收入增长并没有许多人憧憬的那么多，以致微博在面世5年以及上市半年后依然在苦苦为有史以来的首次盈利而努力。

微信朋友圈广告战略似乎是双管齐下之举，同时试水高端和低端市场。在高端市场，大型广告商不会在乎500万元甚至更高的费用；对于注重成本的小型广告商而言，则可选择收费更低的服务。因此，该战略看起来是经过了深思熟虑，将允许腾讯衡量用户反应，并且将侧重点放在一两类基于用户反应的广告上。

低成本广告服务应该能吸引诸多缺乏大规模广告预算的小企业。但此类广告商最终会抨击微信充斥着众多用户可能并不想要或不需要的产品广告，这可能会导致微信用户减少对朋友圈的浏览。反之，我怀疑腾讯很快就会发现，大型广告商会以最少的用户抵制，来提供最佳的回报，而且这些大型广告商很快就可能成为朋友圈广告的主要购买方。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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