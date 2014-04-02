减肥手术或能治愈2型糖尿病--研究

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Bill Berkrot/Ransdell Pierson

路透华盛顿3月31日 - 研究人员在周一召开的一个大型医学会议上展示的数据显示，很多接受减肥手术的2型糖尿病患者在手术三年后血糖浓度回到了健康水平，不再需要胰岛素等糖尿病药物。

研究人员还发现，手术也有助于病人降低对高血压和胆固醇药物的需求，和接受非手术减肥治疗的人相比，生活质量有所提升。

由Cleveland Clinic的研究人员进行的这项名为Stampede的研究，涉及150位肥胖病人，他们患有的2型糖尿病在至少八年里未能得到良好控制。

研究比较的是接受减肥手术的人和接受非手术减肥治疗的人。后者通过饮食、锻炼以及营养谘询来减肥，其中还有些人使用诺和诺德生产的Victoza等促进减肥的糖尿病药物。所有的病人都已经至少服用了三种糖尿病药物和至少三种心脏病药物。

研究人员表示，37.5%接受过胃绕道减肥手术和四分之一接受过袖状胃切除手术的患者血糖水平降到了美国糖尿病协会设定的目标以下，大多数人不再需要糖尿病药物。而接受非手术减肥治疗的病人中，只有5%的患者血糖水平降到了6%及以下。美国糖尿病协会的血糖水平目标为7%或更低。

“我们最初以为糖尿病是不可逆或无法治愈的。我们现在意识到一些糖尿病人是可以治愈的，这很令人兴奋。”研究领导者之一Sangeeta Kashyap说道。

三年过后，接受手术治疗的患者中，只有5-10%的患者仍需要胰岛素，而接受非手术减肥治疗的病人中55%的患者仍需要胰岛素。（完）