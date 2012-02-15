唯冠称与苹果庭外和解是最好方案

中国唯冠科技(深圳)有限公司周三称，其与苹果公司就iPad在中国注册商标的紏纷，达成庭外和解是最好的方案。唯冠科技董事长Yang Long-san对路透称根据中国海关的回覆，由於苹果产品的消费群很广，因此要禁止进出口苹果iPad的难度较大。路透