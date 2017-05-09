威海一校车发生交通事故 造成5名韩国籍6名中国籍儿童死亡

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透北京5月9日 - 中国山东威海市政府官方微博周二下午称，5月9日8时59分，威海中世韩国国际学校幼儿园一租用车辆，行经环翠区陶家夼隧道时发生交通事故并导致车辆起火。事故造成幼儿园老师重伤，司机和11名儿童（5名韩国籍，6名中国籍）死亡。
据官方微博称，事故发生时，车上有司机一名，幼儿园老师一名，3-6岁幼儿园学龄前儿童11名。
目前山东省政府己成立以孙立成副省长为组长的事故调查组。相关情况将及时公布。（完）
欲览详情，请点击威海市政府微博网址(here#1494320000589)
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
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路透布鲁塞尔6月19日 - 英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。
路透布鲁塞尔6月19日 - 欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔和英国脱欧事务大臣戴维斯周一进行了英国退欧首日磋商，巴尼尔在会后表示，英国必须有序地退出欧盟。