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时事要闻 | 2017年 5月 9日 星期二 17:04 BJT

威海一校车发生交通事故 造成5名韩国籍6名中国籍儿童死亡

路透北京5月9日 - 中国山东威海市政府官方微博周二下午称，5月9日8时59分，威海中世韩国国际学校幼儿园一租用车辆，行经环翠区陶家夼隧道时发生交通事故并导致车辆起火。事故造成幼儿园老师重伤，司机和11名儿童（5名韩国籍，6名中国籍）死亡。

据官方微博称，事故发生时，车上有司机一名，幼儿园老师一名，3-6岁幼儿园学龄前儿童11名。

目前山东省政府己成立以孙立成副省长为组长的事故调查组。相关情况将及时公布。（完）

欲览详情，请点击威海市政府微博网址(here#1494320000589)

(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
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