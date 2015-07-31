味千伙拍内地私募公司投资百度外卖 早盘冲高逾6%后回落

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港7月31日 - 于中国和香港经营快速休闲连锁餐厅的味千（中国）控股有限公司(0538.HK)公布计划伙拍内地私募公司投资于百度(BIDU.O)的百度外卖后，其股份周五早盘一度冲高逾6%后回落。
味千在联交所的声明称，旗下Ajisen Investments与私募公司Hina及其子公司Hanking成立合伙企业，以参与百度外卖之投资，合伙企业之出资总额预期为7,000万美元，味千一方占6,000万美元。
公司表示，“董事会预期有关投资将带来潜在之预期回报，且预期促进本集团与百度外卖日后合作。”
百度外卖为由百度经营之在线平台，方便用户从选定的餐厅在线订购食品及饮料，其网络覆盖中国约90个主要城市，并专注于中高端白领员工及住宅市场。
味千今早一度冲高逾6%后回落。香港时间09:59，该股升1.46%，报3.48港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。