《阳歌专栏》微信被批为谣言和虚假广告的温床

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（DougYoung）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**中国电信获批4G牌照指日可待**

有迹象显示，中国电信(0728.HK)(CHA.N)将很快获得基于FDD-LTE技术的4G移动通讯运营牌照。同时，中国电信正在寻找私营合作伙伴，共同开发新服务。这两则消息的来源不同，但综合来看，中国电信可能已经准备好从中国移动(0941.HK)(CHL.N)和中国联通(0762.HK)(CHU.N)那里争夺一些市场份额。关注我博客的读者都知道我相对看好中国移动和中国电信，对中国联通则缺少兴趣。

言归正传，让我们先看看这两则预示中国电信良好发展前景的消息。中国电信和中国联通都在耐心等待政府发放基于全球FDD-LTE技术标准的4G牌照。中国工信部去年年底发放了基于本土TD-LTE技术标准的4G牌照。

这种分步发放牌照的方式旨在让中国移动在4G运营上获得先机，因为中国移动是中国三大电信运营商中唯一一家计划建设TD-LTE技术4G网络。中国电信表示只会建设基于FDD-LTE的4G网络，该网络既可兼容目前的3G网络，也比目前的TD-LTE技术更为成熟。

4月时曾有报道称，工信部最快于5月向中国联通和中国电信发放FDD-LTE牌照，本周早些时候的报道也称，牌照将在5月17日发放。现在最新报道援引另一位知情人士的说法称，早些时候的报道也包含一些准确的内容，但FDD牌照的发放不会在5月17日。

工信部的动作一向比较慢，去年也有多个关于牌照发放日期的传言，最后也不了了之。但最新报道的确说明，FDD-LTE牌照的发放或就在近期，最新消息称可能是在6月中旬。

与此同时，《中国日报》援引中国电信董事长王晓初的话报道称，中国电信正在寻求民间投资，以协助该公司发展在线支付及社群网络等新业务，与民营企业合作的可能方式包括成立合资企业及收购。中国政府宣布将推动国企改革，在国有企业主导的传统行业中注入更多民营资本和创新。

中国三大电信运营商与民营企业的合作已有时日，但在几乎所有的合作关系中，三大电信运营商都占据主导地位，民营企业往往扮演着服务支持的角色。根据最新战略，中国电信已经准备好把各项运营权交给规模较小、但更有能力的股东，而中国电信投入的仅仅是提供创新服务的网络资源。

这是我第一次听到一家电信运营商直接表示愿将更多责任交付给民营企业。中国电信与网易去年宣布联合发布“易信”。这种方式看似是一种引入更多创新的快速有效方式，应有助于中国电信获得相对于中国联通和中国移动的优势。

一句话：中国电信即将获得基于全球标准的4G网络运营牌照，并计划与民营企业合作推出新服务，由此将获得更多优势，并从其他两大竞争企业手中夺得更多市场份额。

**微信被批为谣言和虚假广告的温床**

腾讯(0700.HK)旗下的微信在过去两年异军突起，这令其受到中国官媒炮轰或监管机构批评几乎在所难免。去年，微信与中国移动(0941.HK)(CHL.N)发生高调纷争，在此期间还与电信监管机构发生短暂冲突。如今，微信又遭到中国中央电视台炮轰，被之斥为谣言和虚假广告的温床。

对于微信最新遭到的炮轰，许多长期关注中国科技行业的人士或许有似曾相识的感觉，因为这与之前出现的一些情况类似。百度(BIDU.O)就曾因虚假广告而一度遭到备受关注的抨击，微博(WB.O)两年前也曾被斥为谣言的温床。百度和微博在遭到抨击后开展重大清理行动，不仅令他们与当局的关系最终改善，还提高了他们服务的可信度。

目前看来，微信在遭到央视抨击后可能也会采取类似清理行动。央视在报道中批评微信公众账号中存在大量虚假信息的现象，指出这些账号已经成为谣言和虚假广告的温床。

据央视节目介绍，最近有一篇文章在微信朋友圈里被众多用户热转，文章题目是《微波炉厂家打死都不说的惊人秘密》，这些秘密包括：微波炉辐射会致癌、微波炉烹调食物会导致营养流失，此外还有其它许多严重危害。

坦白说，鉴于微信已在过去两年轻松超越微博成为最受欢迎的社交网络服务，我对其现在才遭遇此类抨击略感意外。微博曾被当局批评传播虚假谣言，当时还被勒令要求所有用户实名注册。微博虽然从未严格执行该政策，但还是采取了诸多举措以改善微博帖子的可靠度，同时密切监测各种帖子，对于存在很大争议的帖子很快就会删掉。

与此同时，中国政府采取措施解决造谣问题，譬如实施对于故意散播不实信息可能被判刑的法律。如果以以往的经历作为指标，腾讯可能会十分重视央视的批评，很快就会开展相关的清理行动。该公司其实在3月就已经开始采取此类行动，当时有报道称其注销了大约30个违反公司政策的公众微信账号。

我觉得腾讯在接下来几个月会加强对微信的管理，目标会对准微信公众账号，所采取措施可能与微博曾经采取的类似，譬如要求公众账号实名验证、对此类账号的可靠性评分、以及更为积极的治理等。鉴于公众账号被视为最有赚钱潜力的账号类别之一，此类措施将令腾讯让微信盈利的计划有所放缓。

一句话：微信遭到央视炮轰后，可能会开展针对公众账号的重大清理行动，这会令其盈利计划受到冲击。（完）

编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：王凤昌/王琛

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