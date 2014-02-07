除夕初一500万微信用户抢红包 腾讯和银行从容应对--报载

路透上海2月7日 -中国互联网巨头腾讯(0700.HK)新开发的微信红包成为春节期间的新热点。据腾讯方面统计，除夕（1月30日）到大年初一（1月31日）下午4点，参与抢红包的用户超过500万，领取到的红包总计超过2,000万个，平均每分钟超过9,000个红包被领取。

而除夕夜参与微信红包的最高峰出现在零点时分，瞬间峰值达到每分钟2.5万个红包被用户“拆开”。证券时报周五报导指出，微信红包涉及的两方面--运营方腾讯财付通及转帐涉及的银行方面，均未感觉到太大压力。

一个完整的微信“红包”活动流程至少涉及两方：财付通在微信后方实现充值的功能，用户领取红包后提现到银行卡的功能；而用户绑定的银行卡所属的银行则担任着资金支付以及收取的角色。

报导引述一位财付通内部人士称，根本无需担心财付通的系统不负重荷，因为财付通的支付系统能够持续扩容，且技术团队考虑到红包的因素而提早做准备，更重要的是，财付通和银行支付系统对接，做的是批量交易，所以也不存在频繁发送交易指令的问题。

至于银行方面，一位股份制银行电子银行部高级经理称，虽然微信红包在除夕夜间发出很多交易指令，但显然并未达到“双十一”（11月11日）购物节那样的集中交易洪峰，银行的系统足以应对。

“相对于双十一，微信红包的支付交易毕竟比较分散，不会集中在一个时间点爆发，而且各家银行斥巨资打造的网银支付系统没有外界想象的那么脆弱。”上述银行人士称。

微信的红包功能将大大推动微信支付用户数的增长，以撼动阿里巴巴集团ALIAB.UL旗下支付宝在移动支付领域的统治地位。腾讯方面在节前表示，对于有些领到红包但不愿绑定银行卡提现的微信用户，微信将尽快推出无需绑卡也能提现的功能。

受微信红包大火的推动，腾讯股票在春节前已连续上涨，1月30日其股价曾至历史新高545港元。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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