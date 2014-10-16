《独家新闻》富国银行周五关闭“黑池”服务，因需求减少

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约10月16日 - 富国银行 周四表示，由于客户需求减少，该公司将关闭它的另类交易系统(alternative trading system)，即“黑池”。
富国银行发言人告诉路透，该行周五将停止提供“黑池”服务，但仍将提供一系列的电子交易工具供客户执行买卖操作。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。