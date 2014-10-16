版本:
中国
国际财经 | 2014年 10月 17日 星期五 07:47 BJT

独家：富国银行周五关闭“黑池”服务 因需求减少

路透纽约10月16日 - 富国银行(WFC.N)周四表示，由于客户需求减少，该公司将关闭它的另类交易系统(alternative trading system)，即“黑池”。

富国银行发言人告诉路透，该行周五将停止提供“黑池”服务，但仍将提供一系列的电子交易工具供客户执行买卖操作。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐