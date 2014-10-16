独家：富国银行周五关闭“黑池”服务 因需求减少

企业获利看俏及资金流入料支撑欧洲股市--美银美林

美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。