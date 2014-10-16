独家：富国银行周五关闭“黑池”服务 因需求减少

企业获利看俏及资金流入料支撑欧洲股市--美银美林
美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
路透纽约10月16日 - 富国银行(WFC.N)周四表示，由于客户需求减少，该公司将关闭它的另类交易系统(alternative trading system)，即“黑池”。
富国银行发言人告诉路透，该行周五将停止提供“黑池”服务，但仍将提供一系列的电子交易工具供客户执行买卖操作。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
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美银美林称，在法国总统大选第一轮投票结束后，政治风险下降，加上流入该地区的投资资金回升，这些都可能支撑股价。目前欧洲主要股指估值仍较两年前创下的最高点低约10%。
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路透伦敦4月28日 - 周五公布的一项路透调查显示，钯金价格明年均价料录得逾30年最高，因汽车需求上升推动对该金属的消费增长。