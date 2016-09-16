富国银行幽灵账户丑闻披露不足 引发投资者严密关注

路透纽约9月16日 - 美国富国银行(WFC.N)的一个幽灵账户丑闻令该行的披露政策受到严密关注。

尽管媒体报导称联邦机关机构和洛杉矶检方正在调查富国银行零售分支的销售行为，但该行并未向投资者给出该问题严重程度的任何说明。富国已经同意支付1.9亿美元了结该案。

这一意外的消息令投资者感到惊慌，使得自上周调查被披露以来该行的市值跌去了近190亿美元。目前当局正在对富国雇员是否在客户不知情的情况下虚开了近200万个账户以达到内部销售指标进行调查。富国银行已经因此项丑闻解雇了5,300人。

尽管和解费用对该行去年230亿美元获利的影响微不足道，但已使得其股价大幅下滑。事件曝光后富国股价下跌了7.5%，而同期道琼美国银行类股指数的跌幅为近2.4%。

路透采访的投资者、分析师以及法律专家们表示，富国的沉默并不意味着它违反了法律。不过他们普遍认为，富国银行没有更主动地披露信息，令情况变得更糟，执行长John Stumpf面临出面解释为何在他的治下发生这种丑闻的压力。(完)