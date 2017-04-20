独家：巴菲特可能已经对富国银行董事会投了支持票

路透纽约4月19日 - 一名代表告诉路透，亿万富豪投资人巴菲特支持富国银行(WFC.N)的管理层和董事会，可能已经根据富国银行管理层的授意，用自己及所管理的集团公司持有的股份投了支持票。

富国银行董事会在下周的股东会议上面临被撤换的风险，因为表决权代理顾问(proxy advisers)告诉股东们不要支持他们当中的许多董事。起因是富国银行曝出的一起丑闻。该行内部员工在客户不知情的情况下以客户名义开设多达200万个账户。

由于巴菲特作为一个成功投资人的地位，他的支持具有很大影响力。虽然巴菲特最近出售了一些富国银行股份，他本人及旗下公司仍持有近10%的股份。

富国银行首席执行官Tim Sloan最近告诉华尔街日报，巴菲特会支持董事会，但截至目前巴菲特还没有确认Sloan的说法。(完)