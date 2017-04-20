独家：巴菲特可能已经对富国银行董事会投了支持票

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透纽约4月19日 - 一名代表告诉路透，亿万富豪投资人巴菲特支持富国银行(WFC.N)的管理层和董事会，可能已经根据富国银行管理层的授意，用自己及所管理的集团公司持有的股份投了支持票。
富国银行董事会在下周的股东会议上面临被撤换的风险，因为表决权代理顾问(proxy advisers)告诉股东们不要支持他们当中的许多董事。起因是富国银行曝出的一起丑闻。该行内部员工在客户不知情的情况下以客户名义开设多达200万个账户。
由于巴菲特作为一个成功投资人的地位，他的支持具有很大影响力。虽然巴菲特最近出售了一些富国银行股份，他本人及旗下公司仍持有近10%的股份。
富国银行首席执行官Tim Sloan最近告诉华尔街日报，巴菲特会支持董事会，但截至目前巴菲特还没有确认Sloan的说法。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。