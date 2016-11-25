富国银行向法院申请以私人仲裁方式解决虚开账户丑闻诉讼

2016年4月13日，美国丹佛的富国银行分支的公司标识。 REUTERS/Rick Wilking

路透纽约11月24日 - 法律文书显示，富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)已向一家美国法院提出申请，希望同数十位起诉该行虚开账户的客户以私人仲裁方式解决纠纷，而非通过法院。

富国银行周三向犹他州地方法院提出了这份动议，对一项集体诉讼做出回应。富国银行稍早同意支付1.9亿美元和解监管指控，事关部分员工在客户不知情的情况下开设高达200万个账户，以便达成销售目标。

按资产计，富国银行为美国第三大银行。丑闻爆发后，该行执行长施通普夫(John Stumpf)下台，该行受到更严厉的监管，面临数项调查，名声也大不如前。

申请强制性仲裁条款之际，富国银行已发起广告战，试图重获投资者信赖。

富国银行发言人拒绝就这项申请作评。(完)