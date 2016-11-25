富国银行向法院申请以私人仲裁方式解决虚开账户丑闻诉讼

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约11月24日 - 法律文书显示，富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)已向一家美国法院提出申请，希望同数十位起诉该行虚开账户的客户以私人仲裁方式解决纠纷，而非通过法院。
富国银行周三向犹他州地方法院提出了这份动议，对一项集体诉讼做出回应。富国银行稍早同意支付1.9亿美元和解监管指控，事关部分员工在客户不知情的情况下开设高达200万个账户，以便达成销售目标。
按资产计，富国银行为美国第三大银行。丑闻爆发后，该行执行长施通普夫(John Stumpf)下台，该行受到更严厉的监管，面临数项调查，名声也大不如前。
申请强制性仲裁条款之际，富国银行已发起广告战，试图重获投资者信赖。
富国银行发言人拒绝就这项申请作评。(完)
(编译 艾茂林; 审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。