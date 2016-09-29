富国银行CEO周四再赴国会作证 追究丑闻压力日高

路透9月29日 - 富国银行(WFC.N)执行长施通普夫(John Stumpf)周四再度出席美国国会听证会，富国银行被揭发销售造假丑闻后，成为美国华府及华尔街的关注焦点，施通普夫自己的职位可能不保，富国银行面临日益升高的政治压力。

富国银行本周稍早决定追回发给施通普夫的4,100万美元股份，这在美国大型银行CEO身上可谓首开先例，但这不太可能平息要求施通普夫为丑闻负责下台的声浪。富国银行的一些员工为达成销售要求，在未经客户授权下，开设多达200万个信用卡及存款帐户。

这起丑闻已引发官司诉讼及调查行动，富国银行市值缩水逾200亿美元。

富国银行总部所在的加州，周三宣布与富国银行的业务往来暂停一年，并表示将与加州两个大型退休基金合作，设法改变富国银行的管理阶层结构，包括将CEO及董事长角色区隔。

施通普夫成功带领富国银行渡过金融危机，长久以来被视为美国银行业的稳健老手，这起事件让他的声誉重重跌跤。

“我不知道他是否能够安然渡过此事。我认为经过这件事后，领导阶层绝对无法维持不变，”Agility Executive Search执行长Patricia Lenkov称。

施通普夫周四将出席众议院金融服务委员会作证，这是10天内他第二次出席国会作证。

在9月20日的参议院金融委员会听证会上，施通普夫遭到两党议员猛烈抨击，麻州参议员Elizabeth Warren痛斥他是“毫无担当的领导人”，应该受到刑事调查。在周四的听证会上，施通普夫或许会得到比较温和的待遇。(完)