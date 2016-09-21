富国银行执行长为“不道德”销售行为担责

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透华盛顿9月20日 - 美国富国银行(WFC.N)执行长John Stumpf周二为该行开立多达200万个虚假客户账户一事道歉。开立这些账户能为富国银行带来费用收入。
“我为所有不道德的销售行为负全责，”Stumpf在美国参议院金融委员会表示。
Stumpf向该委员会表示，董事会正在研究应该对公司高管采取何种行动。
富国银行雇员在客户不知情的情况下私自为客户开立信用卡、储蓄和其他账户，该行本月稍早同意支付1.9亿罚金和客户赔偿金了结该案。
美国通货监理官(Currency Comptroller) Thomas Curry在准备好的证词中说，美国通货监理局(OCC)正在考虑对富国银行的高管个人采取行动。(完)
(编译 汪红英；审校 张荻)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。