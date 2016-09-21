富国银行执行长为“不道德”销售行为担责

路透华盛顿9月20日 - 美国富国银行(WFC.N)执行长John Stumpf周二为该行开立多达200万个虚假客户账户一事道歉。开立这些账户能为富国银行带来费用收入。

“我为所有不道德的销售行为负全责，”Stumpf在美国参议院金融委员会表示。

Stumpf向该委员会表示，董事会正在研究应该对公司高管采取何种行动。

富国银行雇员在客户不知情的情况下私自为客户开立信用卡、储蓄和其他账户，该行本月稍早同意支付1.9亿罚金和客户赔偿金了结该案。

美国通货监理官(Currency Comptroller) Thomas Curry在准备好的证词中说，美国通货监理局(OCC)正在考虑对富国银行的高管个人采取行动。(完)