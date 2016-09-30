美国富国银行CEO赴国会作证遭痛斥 议员要求CEO辞职该行拆分

路透华盛顿/纽约9月29日 - 美国国会议员周四要求富国银行(Wells Fargo) (WFC.N)执行长施通普夫(John Stumpf)辞职，一名众议院民主党议员要求该行拆分，因为该行规模太大难以管理。

施通普夫周四第二次前往国会山，情况不比第一次好，两党议员愤怒地指责他对销售造假的处理方式，称该行破坏消费者的信任乃至整个银行系统。

民主党籍众议员Maxine Waters称欺诈性开立账户相当于窃取身份，他呼吁富国银行拆分，因为太大难以管理。

她把销售造假称为“止赎危机结束以来看到的最恶劣欺诈事件之一。”

“我将推动分拆富国银行，”Waters说。

虽然施通普夫表示愿意改正该行这种浮滥开设帐户的做法，但众议院金融服务委员会委员对该行企业文化、施通普夫的薪酬、以及该行负责监督者是否已受到合适处罚等问题发出强烈抨击。有几位委员还要求施通普夫下台。

共和党籍南卡罗来纳州议员说，“你对市场及银行业所造成的伤害，远远大于你对自家银行的伤害。”

根据路透数据，自从9月7日丑闻爆发以来，富国银行股价已下跌11%，市值蒸发约270亿美元。股价周四收跌2.07%至44.37美元，盘中一度跌至2014年初以来最低。

施通普夫说，该行遭到处罚一事在9月8日公诸于世之后，他曾和巴菲特有过一次谈话。巴菲特的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)是富国银行最大股东。巴菲特的秘书对路透说他无法立即置评。(完)