美联储杜德利称富国银行丑闻表明银行业文化仍存在问题

路透纽约10月19日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示,富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)未经授权开立数百万个账户一事,“表明我们还有大量工作要做”,以修缮美国银行业者的内部文化。

杜德利是在Lotos Club晚宴上发表上述讲话的。纽约联储将于周四召开一次主题为“改革金融服务业文化与行为(Reforming Culture and Behavior in the Financial Services Industry)”的会议。

上个月,富国银行同意支付1.9亿美元和解费用,了结该行员工在客户不知情的情况下开立200万个账户之事。此事招致一连串的联邦和州政府调查,并导致其执行长兼董事长施通普夫(John Stumpf)上周辞职。(完)