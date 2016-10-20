美联储杜德利称富国银行丑闻表明银行业文化仍存在问题

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约10月19日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)未经授权开立数百万个账户一事，“表明我们还有大量工作要做”，以修缮美国银行业者的内部文化。
杜德利是在Lotos Club晚宴上发表上述讲话的。纽约联储将于周四召开一次主题为“改革金融服务业文化与行为(Reforming Culture and Behavior in the Financial Services Industry)”的会议。
上个月，富国银行同意支付1.9亿美元和解费用，了结该行员工在客户不知情的情况下开立200万个账户之事。此事招致一连串的联邦和州政府调查，并导致其执行长兼董事长施通普夫(John Stumpf)上周辞职。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。