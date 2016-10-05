独家：美国参议员称富国银行账户丑闻影响到数以千计小企业

路透纽约10月4日 - 美国参议员David Vitter致信富国银行(WFC.N)执行长施通普夫称，该行账户丑闻并非仅限于其消费者银行部门。

Vitter在日期为9月29日的信件中说，数以千计的小企业主也受到富国银行做法的影响。路透看到了这封信。

Vitter要求富国为受“欺骗行为”影响的小企业主“全面负责”。知情消息人士称，富国银行不当做法影响到约10,000家小企业账户。

暂未联系到富国发言人对这封信件置评。(完)