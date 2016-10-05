独家：美国参议员称富国银行账户丑闻影响到数以千计小企业

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透纽约10月4日 - 美国参议员David Vitter致信富国银行(WFC.N)执行长施通普夫称，该行账户丑闻并非仅限于其消费者银行部门。
Vitter在日期为9月29日的信件中说，数以千计的小企业主也受到富国银行做法的影响。路透看到了这封信。
Vitter要求富国为受“欺骗行为”影响的小企业主“全面负责”。知情消息人士称，富国银行不当做法影响到约10,000家小企业账户。
暂未联系到富国发言人对这封信件置评。(完)
(编译 李爽 审校 张荻)
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透东京1月13日 - 日本任天堂周五称，将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，日本售价29,980日圆。
路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。