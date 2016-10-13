美国富国银行执行长辞职下台 由总裁Tim Sloan接任

路透纽约10月12日 - 富国银行(WFC.N)爆出账户丑闻后，董事长兼执行长施通普夫(John Stumpf)辞职下台，总裁兼首席运营官Tim Sloan将接任执行长一职。

富国银行周三表示，施通普夫的退休立即生效。该行将董事长和执行长职位改为由两人分担，主要董事Stephen Sanger改任董事长。独立董事Elizabeth Duke将担任副董事长。

富国银行旗下一些员工为达成销售目标，在未经客户授权下，开设多达200万个信用卡及存款帐户。数周前爆出这项消息令该行饱受压力。富国已与监管机构达成1.85亿美元的和解。

这一丑闻令施通普夫的命运意外发生逆转。施通普夫已将富国打造成世界最有价值的银行，侧重于零售银行业务，这块业务也让华尔街的银行羡慕不已。

一些政界人士此前要求他辞职，而且在参议院的一个委员会遭到严厉拷问一周后，施通普夫同意放弃4,100万美元股票奖励。

但是，这些行动还不够，在第二次听证会上，一些议员要求拆分该行。

“我已决定，我辞职是对公司最好的做法，”施通普夫在声明中表示。

富国银行股价在盘后交易中上涨2%。

周一，该行调整了高层管理岗位，赋予Sloan更多职责。

富国银行定于周五公布第三季财报。(完)