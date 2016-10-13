美国富国银行执行长辞职下台 由总裁Tim Sloan接任

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约10月12日 - 富国银行(WFC.N)爆出账户丑闻后，董事长兼执行长施通普夫(John Stumpf)辞职下台，总裁兼首席运营官Tim Sloan将接任执行长一职。
富国银行周三表示，施通普夫的退休立即生效。该行将董事长和执行长职位改为由两人分担，主要董事Stephen Sanger改任董事长。独立董事Elizabeth Duke将担任副董事长。
富国银行旗下一些员工为达成销售目标，在未经客户授权下，开设多达200万个信用卡及存款帐户。数周前爆出这项消息令该行饱受压力。富国已与监管机构达成1.85亿美元的和解。
这一丑闻令施通普夫的命运意外发生逆转。施通普夫已将富国打造成世界最有价值的银行，侧重于零售银行业务，这块业务也让华尔街的银行羡慕不已。
一些政界人士此前要求他辞职，而且在参议院的一个委员会遭到严厉拷问一周后，施通普夫同意放弃4,100万美元股票奖励。
但是，这些行动还不够，在第二次听证会上，一些议员要求拆分该行。
“我已决定，我辞职是对公司最好的做法，”施通普夫在声明中表示。
富国银行股价在盘后交易中上涨2%。
周一，该行调整了高层管理岗位，赋予Sloan更多职责。
富国银行定于周五公布第三季财报。(完)
(编译 李爽/张涛；审校 龚芳)
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