富国银行遭集体诉讼 指控财务业绩及销售操作误导投资者

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透9月26日 - 周一富国银行(Wells Fargo) (WFC.N)遭遇一家股东提起的集体诉讼案，指控该公司在财务业绩及销售成功方面误导投资者。
按资产计，富国银行为美国第三大银行。该行本月稍早同意支付1.9亿美元和解监管指控，事关部分员工在客户不知情的情况下开设高达200万个账户，以便达成销售目标。
诉讼发起方为Robbins Geller Rudman & Dowd LLP，代表2014年2月26日至2016年9月15日该公司股票买家寻求集体诉讼。
该诉讼案向美国北加州地方法院提起，距离富国银行执行长John Stumpf面向美国参议院议员陈述其管理疏忽还不到一周时间。
富国银行长期以来一直是银行业的翘楚，以其可向同一客户销售多元产品的能力为傲。
这家总部位于旧金山的银行业已表示，已因上述事宜开除5,300人，并将从2017年1月1日起取消零售银行业务的销售目标。
富国银行拒绝就诉讼事宜置评。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
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