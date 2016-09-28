美国富国银行对零售银行业务的销售行为展开独立调查

路透9月27日 - 富国银行(WFC.N)周二称，执行长John Stumpf将失去价值约4,100万美元的未到手股权奖励，同时在对该行的销售行为进行独立调查期间也没有薪水。

该行还称，已离职的原零售银行业务主管Carrie Tolstedt将不会收到离职金，同时还失去了价值约1,900万美元的未到手股权奖励。

Stumpf和Tolstedt还将不会获得2016年的奖金。

富国银行是美国按资产计第三大银行，该行在本月早些时候同意支付1.9亿美元，以和解关于账户造假的监管指控。富国银行的一些员工为了实现销售目标，在客户不知情的情况下，开设了多达200万个账户。

美国参议院金融委员会的议员上周就富国银行账户造假一事对Stumpf进行质询，其中有些议员呼吁Stumpf辞职并没收其所得，同时追究其他高管的责任。

Stumpf周四将在国会的一个听证会上进行作证。

富国银行已聘请律所Shearman & Sterling LLP协助调查。(完)