富国银行原则上同意支付1.1亿美元 和解虚开账户诉讼

路透3月28日 - 富国银行(Wells Fargo) (WFC.N)表示已原则上达成协议，将支付1.1亿美元和解一宗法律诉讼，客户指控该行未经同意迳行帮他们开户。此事相关的作法让该行陷入丑闻，并导致执行长下台。

富国银行周二表示，预计这宗和解将解决其他11件悬而未决的集体诉讼指控。

这宗诉讼指控，富国银行的高压文化迫使需达成销售配额的分行员工，未经授权私开账户，并包括伪造签名。

客户称，这将其不需要或不想要的账户强加给他们，还得支付一些他们根本一无所知的费用。

该诉讼始于2015年5月，在此16个月后，富国银行同意支付1.85亿美元罚款，了结对其虚开账户的监管指控；据估计此类虚开账户数量可能高达200万个。(完)