富国银行按揭部门将裁员2,300人

2012年7月17日在洛杉矶拍到的一家富国银行前的公司标志。 REUTERS/Fred Prouser

路透8月21日 - 据路透获得的一份内部备忘录显示，美国最大的抵押贷款提供商--富国银行(WFC.N)的国内贷款业务部门将裁员2,300人，因为随着利率上升，进行再融资的客户减少。

富国银行表示，此次裁员占其消费者贷款业务员工数的约3.3%。尽管富国银行没有披露国内贷款业务的具体雇员数，但截至3月底，该行有超过11,000名经办抵押贷款业务的工作人员。

富国银行的抵押贷款发起业务主管Franklin Codel在备忘录中称，2013年上半年，抵押贷款再融资占美国房屋贷款总量的逾70%，但目前降至约50%，未来几个月有可能进一步减少。

“我们必须要调整业务，以满足客户需求，并确保业务尽可能有效地运转。遗憾的是，我们的团队有必要进行裁员。”Codel称。

该行早已预期贷款利率上升将影响抵押贷款业务。富国财务长Tim Sloan在7月12日与分析师的电话会议上称，由于抵押贷款利率上升，富国银行房屋按揭放款额连续七个季度超过1,000亿美元的局面将可能终止。

“鉴于当前的利率水平，我们不认为第三季还会实现1,000亿美元的按揭放款规模，”Sloan说。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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