富国银行CEO将在美国参议院表示对账户造假负“全责”--纽约时报

路透9月19日 - 纽约时报周一报道称，富国银行(WFC.N)执行长John Stumpf周二在美国参议院作证时，将对该行在未经授权情况下私自为客户开立银行和信用卡账户的行为“深表歉意”，并会为这样的不道德行为负“全责”。

报道援引Stumpf准备好的发言稿的副本称，在周二上午的参议院金融委员会听证会上， Stumpf将就账户造假一事发表充满懊悔的证词。

富国银行按资产计是美国第三大银行，该行因开假账户陷入丑闻，并于上周五遭到客户起诉。

富国银行拒绝置评。(完)