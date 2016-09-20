富国银行CEO将在美国参议院表示对账户造假负“全责”--纽约时报

穆迪向美国当局支付8.64亿美元 和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透9月19日 - 纽约时报周一报道称，富国银行(WFC.N)执行长John Stumpf周二在美国参议院作证时，将对该行在未经授权情况下私自为客户开立银行和信用卡账户的行为“深表歉意”，并会为这样的不道德行为负“全责”。
报道援引Stumpf准备好的发言稿的副本称，在周二上午的参议院金融委员会听证会上， Stumpf将就账户造假一事发表充满懊悔的证词。
富国银行按资产计是美国第三大银行，该行因开假账户陷入丑闻，并于上周五遭到客户起诉。
富国银行拒绝置评。(完)
(编译 侯雪苹；审校 王颖)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's)已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透巴黎/米兰1月13日 - 对柴油车废气排放测试的调查持续扩大，欧洲汽车制造商周五遭卷入，法国检方盯上雷诺，英国当局则要求菲亚特克莱斯勒提供资料。