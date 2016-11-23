富国银行丑闻后 美国监管机构考虑出台更严厉的银行制裁措施

路透华盛顿11月22日 - 路透见到的计划草案显示，美国一家银行业监管机构正考虑，是否对欺诈客户或违反银行业法规的银行加强制裁。

富国银行9月同意支付1.9亿美元了结一项诉讼，诉讼指控富国银行员工涉嫌在未经客户授权情况下虚开高达200万个账户。这项欺诈持续至少五年时间，该行已解雇涉事的5,300名员工。

丑闻爆发后，美国通货监理局(OCC)放弃了限制富国银行高层薪资等一系列控制权。

但据这份概述新政策的备忘录，OCC希望今后在颁布这类豁免之前先进行更严格的审查，资深官员应参与任何决定。

备忘录称，“在特定的OCC人员进行个案审查评估、确定能否授予此类豁免之前，”OCC官员不应作出处罚豁免。

近年来，美国银行和花旗银行这类国家级大银行也得到了类似富国银行所获得的豁免。

据日期为11月18日的备忘录，在OCC制定出全面的、书面化的政策之前，官员应避免免除可作出的最严厉处罚。

记者未能立即联系到OCC发言人置评。

周五，OCC宣布在9月和解协议中对富国银行的处罚豁免无效。(完)