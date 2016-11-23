富国银行丑闻后 美国监管机构考虑出台更严厉的银行制裁措施

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透华盛顿11月22日 - 路透见到的计划草案显示，美国一家银行业监管机构正考虑，是否对欺诈客户或违反银行业法规的银行加强制裁。
富国银行9月同意支付1.9亿美元了结一项诉讼，诉讼指控富国银行员工涉嫌在未经客户授权情况下虚开高达200万个账户。这项欺诈持续至少五年时间，该行已解雇涉事的5,300名员工。
丑闻爆发后，美国通货监理局(OCC)放弃了限制富国银行高层薪资等一系列控制权。
但据这份概述新政策的备忘录，OCC希望今后在颁布这类豁免之前先进行更严格的审查，资深官员应参与任何决定。
备忘录称，“在特定的OCC人员进行个案审查评估、确定能否授予此类豁免之前，”OCC官员不应作出处罚豁免。
近年来，美国银行和花旗银行这类国家级大银行也得到了类似富国银行所获得的豁免。
据日期为11月18日的备忘录，在OCC制定出全面的、书面化的政策之前，官员应避免免除可作出的最严厉处罚。
记者未能立即联系到OCC发言人置评。
周五，OCC宣布在9月和解协议中对富国银行的处罚豁免无效。(完)
(编译 艾茂林/王琛；审校 孙茉莉/王颖)
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