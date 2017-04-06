富国银行再爆争议 以激进销售手法强迫小企业签约--媒体

此事引发外界对富国银行销售丑闻范围的疑虑。该银行去年受零售银行业务销售丑闻冲击，执行长施通普夫(John Stumpf)黯然下台。

报导称，调查还发现该银行员工采取诸多激进的销售手法，其中之一就是强迫小型企业签订价格更贵的合约。

将近一个月之前，富国银行才以1.9亿美元就先前的丑闻达成和解，该银行被指控在未事先知会的情况下，以散户客户的名义开通多达200万个人头帐户。现在又传出对小企业客户也有问题。