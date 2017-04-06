富国银行再爆争议 以激进销售手法强迫小企业签约--媒体

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透4月5日 - 华尔街日报(WSJ)周三报导，富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)已对信用卡处理业务进行重组，此前内部调查发现部分员工曾误报客户销售数据。
此事引发外界对富国银行销售丑闻范围的疑虑。该银行去年受零售银行业务销售丑闻冲击，执行长施通普夫(John Stumpf)黯然下台。
报导称，调查还发现该银行员工采取诸多激进的销售手法，其中之一就是强迫小型企业签订价格更贵的合约。
目前尚未取得富国银行的回应。
将近一个月之前，富国银行才以1.9亿美元就先前的丑闻达成和解，该银行被指控在未事先知会的情况下，以散户客户的名义开通多达200万个人头帐户。现在又传出对小企业客户也有问题。
富国银行表示，已针对不当开户问题开除了逾5,000名员工。
该行目前也正在应对一些由前员工、客户与股东针对此一问题提起的诉讼。
富国银行周三收盘下跌0.4%报54.98美元。该银行将于4月13日公布第一季业绩。(完)
(编译 陈宗琦；审校 白云)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。