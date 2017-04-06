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国际财经 | 2017年 4月 6日 星期四 08:48 BJT

富国银行再爆争议 以激进销售手法强迫小企业签约--媒体

路透4月5日 - 华尔街日报(WSJ)周三报导，富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)已对信用卡处理业务进行重组，此前内部调查发现部分员工曾误报客户销售数据。

此事引发外界对富国银行销售丑闻范围的疑虑。该银行去年受零售银行业务销售丑闻冲击，执行长施通普夫(John Stumpf)黯然下台。

报导称，调查还发现该银行员工采取诸多激进的销售手法，其中之一就是强迫小型企业签订价格更贵的合约。

目前尚未取得富国银行的回应。

将近一个月之前，富国银行才以1.9亿美元就先前的丑闻达成和解，该银行被指控在未事先知会的情况下，以散户客户的名义开通多达200万个人头帐户。现在又传出对小企业客户也有问题。

富国银行表示，已针对不当开户问题开除了逾5,000名员工。

该行目前也正在应对一些由前员工、客户与股东针对此一问题提起的诉讼。

富国银行周三收盘下跌0.4%报54.98美元。该银行将于4月13日公布第一季业绩。(完)

(编译 陈宗琦；审校 白云)

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